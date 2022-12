Hogwarts Legacy montre sa bande son et le résultat est on ne peut plus magique

Action, musique ! Warner Bros. Games et Avalanche Software viennent de publier une belle vidéo nous montrant la bande originale de Hogwarts Legacy dans toute sa splendeur. De la main d’un orchestre et d’une chorale composée de membres de l’Université de l’Utah et du Salt Lake City Symphony, tous deux de l’État auquel appartient l’Avalanche elle-même, la vidéo s’intitule « Overture to the Unwritten » et doit être pressée jouer, fermez les yeux et laissez-vous embrasser et transporter par la mélodie sur les terres de la célèbre école de magie et de sorcellerie.

Excusez-moi, vous a-t-on dit de fermer les yeux ? Presque mieux non, car en plus de caresser nos oreilles et de recueillir l’interprétation des 54 membres de l’orchestre, la vidéo comprend également quelques scènes de Hogwarts Legacy lui-même, permettant un nouveau regard sur des coins de son monde que nous pouvons explorer et visiter. Ce sont les cas de Pré-au-Lard et de la Forêt Sombre.

Le jeu et sa bande-son ne réutiliseront pas la musique que John Williams a composée jadis pour les trois premiers films et que tant d’années plus tard nous fredonnons encore et sommes incapables de sortir de nos têtes. Pour autant, il est impossible de ne pas apprécier les similitudes ou de penser par moments que oui, que nous sommes une fois de plus face au Thème d’Hedwige et à d’autres classiques de la saga. Le travail est louable et capture parfaitement l’essence de l’univers Harry Potter.

Le meilleur jeu Harry Potter à ce jour ?

Exploration à l’extérieur du château, cours de sorcellerie, duels de magie, création de personnages et éléments de RPG… Hogwarts Legacy semble destiné à réaliser les fantasmes de tous les fans de la saga. Le jeu met en vedette un étudiant qui, selon le synopsis officiel, se lancera dans « une dangereuse aventure inédite pour découvrir l’une des rares vérités qui restent cachées dans le monde magique ».

Ces dernières semaines, nous avons appris toutes sortes de nouvelles et de détails sur le jeu, comme la manière choisie par l’étude pour se démarquer des commentaires transphobes controversés de JK Rowling. Ce n’est autre qu’un éditeur sans choix de sexe. Nous avons également pu faire le test qui décide de notre maison (Serpentard non, Serpentard non…) et nous avons même découvert tous les sorts à notre disposition (les classiques Lumo, Protego, Petrificus Totalus et bien d’autres). On a même appris comment Sony va profiter de son accord avec Warner pour que la meilleure version de Hogwarts Legacy soit visible sur PS5, notamment basée sur des fonctions exclusives et ce qui est lié à Dualsense, ses gâchettes adaptatives et ses vibrations haptiques.

Nous verrons si toutes les promesses de Hogwarts Legacy sont tenues le 10 février 2023, lorsque le jeu arrivera sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch.