Tesla serait en train de préparer un modèle 3 redessiné

En un mot: Tesla travaillerait sur une version repensée de son modèle 3 de cinq ans qui vise à réduire les coûts de production tout en se concentrant sur les commodités qui plaisent aux acheteurs. Le projet, baptisé « Highland », visera à réduire les coûts en réduisant le nombre de composants individuels utilisés à l’intérieur du véhicule.

Des révisions supplémentaires, y compris des modifications de l’extérieur et du groupe motopropulseur de la berline, pourraient également accompagner le rafraîchissement selon une source proche du dossier, comme l’a rapporté Reuters.

Tesla est connu pour utiliser des machines de moulage pour créer des composants uniques et plus grands afin de réduire les coûts et d’accélérer l’assemblage. Limiter le nombre de composants individuels utilisés dans une construction mettrait également moins de pression sur la chaîne d’approvisionnement.

« Encore et encore, nous avons trouvé des versions qui ne sont pas nécessaires. Elles ont été placées là juste au cas où ou par erreur. Nous avons éliminé tant de versions d’une voiture qui n’ont rien fait », a déclaré Musk lors d’une interview lors d’une conférence Baron Funds plus tôt cette mois.

Des sources ont déclaré que le modèle 3 actualisé entrerait en production à la Gigafactory de Tesla à Shanghai à partir du troisième trimestre de 2023. La production devrait également avoir lieu à l’usine Tesla de Fremont, en Californie, mais on ne sait pas quand les travaux commenceront là-bas. Reuters ne savait pas non plus quel type d’économies potentielles Tesla pourrait envisager avec les changements ou si l’une des économies serait répercutée sur les acheteurs sous la forme de baisses de prix.

Tesla fait face à une pression accrue de la part des constructeurs automobiles traditionnels sur le front des véhicules électriques, notamment Chevy avec son nouveau Blazer EV et le F-150 Lightning tout électrique de Ford. GMC a également annoncé récemment son pick-up Sierra Denali EV 2024 à partir de 107 000 $ avant les frais du concessionnaire.

Le fabricant de véhicules électriques ressent également la chaleur des concurrents étrangers. En Chine, qui est le deuxième marché de Tesla derrière les États-Unis, les ventes du modèle 3 ont diminué de 9 % au cours des 10 premiers mois de 2022 par rapport à l’année précédente.

Le modèle 3 le plus abordable de Tesla commence à 46 990 $ au moment de la rédaction avant que toute économie potentielle de gaz ne soit prise en compte dans l’équation. Au cours du dernier trimestre, Tesla a produit un total de 345 988 véhicules Model 3 / Model Y.