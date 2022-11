Si le mot de passe Apple oublié, Que faire ？

Comment déverrouiller l’iPhone si vous oubliez le mot de passe ?

Lorsque les personnes achètent un nouveau téléphone, ils oublient le code d’accès, l’identifiant Apple et le mot de passe iPhone oublié après l’avoir configuré. C’est un phénomène assez courant, et les utilisateurs se débattent souvent après avoir oublié leurs informations d’identification. De même, après l’introduction de l’iPhone 14, les acheteurs ont défini un nouvel identifiant Apple, un nouveau code d’accès et un nouveau mot de passe. Mais certaines personnes ont demandé ce qu’elles pouvaient faire quand le code iPhone oublié.

Si le code déverrouillage iPhone oublié, pas de panique, en lisant cet article, vous obtiendrez deux solutions gratuites et l’une des solutions les plus rapides et les plus pratiques pour déverrouiller un iphone sans le code.

Que ferons-nous après avoir oublié le mot de passe de l’écran de verrouillage de l’iPhone?

Heureusement, il existe différentes méthodes pour se débarrasser du problème et réinitialiser l’iPhone sans identifiant Apple, et nous allons aborder ces méthodes en détail. Nous allons énumérer trois méthodes pour réinitialiser votre iPhone si vous ne vous souvenez pas de l’identifiant et du mot de passe Apple. Ces méthodes ont leurs propres conditions préalables, avantages et inconvénients, et caractéristiques. Après avoir lu toutes les méthodes, vous aurez une idée de celle qui convient le mieux à votre cas. Plus important encore, nous allons partager Tenorshare 4uKey, un outil particulièrement efficace pour réinitialiser l’appareil. Il est idéal pour les débutants et ceux qui n’ont pas le temps de se plonger dans des tutoriels relativement compliqué.

Comment déverrouiller l’iPhone si vous oubliez le mot de passe de l’écran de verrouillage ?

Méthode 1. Déverrouiller l’iPhone quand on a oublié le code avec iTunes

iTunes peut réinitialiser l’iPhone sans mot de passe ni identifiant Apple. C’est une méthode officielle, elle est donc gratuite et sûre. Vous pouvez opter pour cette méthode en premier lieu. Mais si cela ne fonctionne pas dans votre cas, vous pouvez essayer d’autres méthodes. Vous n’avez besoin que d’un ordinateur et d’un câble USB. Vous pouvez utiliser iTunes sur Windows ou macOS.

Remarque : Cette méthode fonctionne lorsque la fonction Localiser mon iPhone est désactivée sur l’appareil.

Étape 1 : Lancez iTunes sur votre ordinateur. Assurez-vous qu’il s’agit de la dernière version ; sinon, mettez-la à jour.

Étape 2 : Connectez votre iPhone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Étape 3 : Maintenant, vous verrez un petit bouton de téléphone sur iTunes. Cliquez dessus. Maintenant, allez dans l'onglet Résumé. Ici, vous verrez votre iPhone connecté.

Étape 4 : Sur la droite, vous aurez l'option Restaurer l'iPhone. Cliquez sur cette option et vous aurez une nouvelle fenêtre contextuelle. Cliquez sur Restaurer pour confirmer.

Maintenant, attendez que le processus soit terminé. Votre appareil va redémarrer tout seul, puis vous pourrez le configurer comme un tout nouvel appareil.

Méthode 2. La solution la plus rapide et la plus pratique quand on a oublié le mot de passe de l’écran de verrouillage de l’iPhone

Il existe plusieurs méthodes pour réinitialiser l’iPhone sans Apple ID, mais si vous voulez gagner du temps et obtenir les meilleurs résultats, vous avez besoin d’un outil tiers qui peut réinitialiser votre appareil en un rien de temps. Il fait tout par lui-même, et vous n’avez qu’à suivre quelques étapes simples. Votre appareil est réinitialisé sans aucune expertise ni expérience préalable.

Vous pouvez utiliser Tenorshare 4uKey. Il s’agit d’un outil fiable qui peut réinitialiser les iPhones et les iPads en quelques étapes simples. Ce logiciel ne nécessite pas d’identifiant Apple, de mot de passe, de code d’accès ou autre. Il peut réinitialiser l’iPhone sans code d’accès ni iTunes. Il fonctionne dans tous les scénarios sans aucune condition. Une fois que vous avez connecté votre appareil, il télécharge le micrologiciel requis et réinitialise l’appareil. Votre appareil est comme un téléphone nouvellement acheté après sa réinitialisation.

Tenorshare 4uKey peut également vous aider à vous débarrasser du code d’accès à l’écran, du profil MDM, de faceID et de l’identifiant Apple verrouillé. Il peut déverrouiller votre appareil si vous ne vous souvenez pas du code d’accès. Il s’agit d’un outil tout-en-un qui peut résoudre rapidement divers problèmes liés à l’iPhone.

Vous pouvez utiliser le logiciel sur Mac ou PC. Il est disponible pour les deux sur le site officiel. Si vous avez le dernier iPhone 14 ou iOS 16, le logiciel est compatible avec lui. Il peut réinitialiser les dernières versions d’iOS et les derniers modèles d’iPhone.

Étape 1 : Téléchargement Gratuit de 4Ukey sur le site officiel et installez-le sur votre ordinateur.

sur le site officiel et installez-le sur votre ordinateur. Étape 2 : Ouvrez l’application. Cliquez sur le bouton Démarrer pour réinitialiser votre appareil.

Étape 3 : Connectez votre iPhone à l’ordinateur. Le logiciel va détecter l’iPhone puis cliquer sur Suivant.

Étape 4 : Il est nécessaire de mettre votre iPhone en mode de récupération. Le logiciel vous montrera les instructions. Suivez-les et mettez votre appareil en mode de récupération.

Étape 5 : Le logiciel va détecter le modèle de votre appareil et trouver le bon firmware. Vous pouvez choisir l'emplacement sur votre PC où vous souhaitez le télécharger. Cliquez sur Télécharger.

Étape 6 : Enfin, cliquez sur Start to Remove. Le logiciel ne va pas faire son travail et réinitialiser votre appareil. Vous devez attendre, et vous verrez le message d'achèvement une fois qu'il est fait. Cliquez sur Terminé.

Retrouvé également en vidéo 3 moyens pour déverrouiller iPhone sans code :

Méthode 3. Déverrouiller un iPhone quand on a oublié le mot de passe avec iCloud

Vous pouvez également réinitialiser votre iPhone sans identifiant Apple à partir des paramètres. Cependant, vous devez connaître le code d’accès ou de restriction de l’appareil. La méthode est assez simple, et elle ne nécessite aucun outil tiers.

Étape 1 : Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone.

Étape 2 : Appuyez sur Général. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Transférer ou réinitialiser l’iPhone.

Étape 3 : Appuyez sur Effacer tout le contenu et les réglages et appuyez sur Continuer.

Étape 4 : Vous devez maintenant entrer le code d’accès et appuyer sur Effacer l’iPhone.

Votre appareil sera réinitialisé en quelques minutes. Il ne vous reste plus qu’à attendre et à laisser le processus se terminer.

Conclusion

Même si le code déverrouillage iPhone oublié, il est possible de réinitialiser votre appareil. Il existe plusieurs méthodes qui peuvent vous aider à retrouver un mot de passe iPhone oublié. Nous avons évoqué les plus efficaces dans cet article. Vous pouvez essayer iTunes et l’application Réglages. Mais ces méthodes ont des prérequis et des conditions. La meilleure option pour déverrouiller un iPhone sans le code ni mot de passe Apple est Tenorshare 4uKey, que vous pouvez utiliser sans aucune expertise ni expérience pour un code iPhone oublié. Vous pouvez réinitialiser votre appareil en quelques étapes simples. La meilleure partie est qu’elle fonctionne dans tous les scénarios et ne présente aucune condition.