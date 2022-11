Apple Watch peut aider à détecter une autre maladie cardiaque potentiellement mortelle, révèle une étude de la Mayo Clinic

Les chercheurs médicaux du monde entier continuent de découvrir de nouvelles façons dont Apple Watch peut vous sauver la vie. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de la Mayo Clinic propose un test plus approfondi des fonctionnalités ECG de l’Apple Watch, en mettant l’accent sur la détection d’anomalies cardiaques telles que la dysfonction ventriculaire gauche.

Tel que rapporté pour la première fois par MyHealthyAppleil s’agit d’une étude importante, étant donné que la dysfonction ventriculaire gauche est souvent suivie de insuffisance cardiaque congestive :

La dysfonction ventriculaire gauche du cœur est généralement suivie d’une insuffisance cardiaque congestive pouvant entraîner une multitude de troubles cardiaques. Le ventricule gauche est principalement responsable du pompage de l’oxygène vers les organes vitaux de votre corps. Il est donc important de diagnostiquer tout problème avec le ventricule gauche le plus tôt possible.

L’étude de la Mayo Clinic explique que la dysfonction cardiaque n’est souvent pas diagnostiquée car elle est asymptomatique, ce qui indique que les personnes qui en sont atteintes ne savent pas qu’elles en sont atteintes. Si quelque chose comme l’Apple Watch est capable de le détecter passivement ou d’aider à le diagnostiquer, ce serait une avancée majeure.

L’étude a inclus 2 454 patients des États-Unis et de 11 autres pays. Ces participants ont envoyé plus de 125 000 ECG depuis leur Apple Watch entre août 2021 et février 2022. Ces résultats ont ensuite été « nettoyés et traités via un algorithme d’IA propriétaire développé par les chercheurs ».

L’algorithme AI a détecté des patients avec une faible FE (fraction d’éjection) avec une aire sous la courbe de 0,885 (intervalle de confiance à 95 % 0,823-0,946) et 0,881 (0,815-0,947), en utilisant la prédiction moyenne dans une fenêtre de 30 jours ou la valeur la plus proche. ECG par rapport à l’échocardiogramme qui a déterminé l’EF, respectivement.

Les conclusions, comme l’expliquent MyHealthyApple, montrent que « les ECG de surveillance des consommateurs acquis dans des environnements non cliniques peuvent identifier les patients présentant un dysfonctionnement cardiaque ». L’étude en déduit également que « le potentiel des montres intelligentes pour aider à mener des études de santé numériques à distance n’en est qu’à ses débuts ».

Les résultats complets de l’étude et les découvertes ont été publiés dans Nature Medicine cette semaine. L’algorithme d’IA propriétaire utilisé par la Mayo Clinic est actuellement en cours d’test par la FDA.

