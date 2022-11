Stranger Things VR vous permettra d’incarner le supervillain Vecna

En bref: Netflix a organisé un grand événement pour les fans de Stranger Things au cours du week-end où il a dévoilé un prochain jeu de réalité virtuelle basé sur la franchise à succès. Dans Stranger Things VR, les joueurs assumeront le rôle du méchant Vecna ​​de la saison quatre alors qu’ils explorent des réalités inconnues, forment l’esprit de la ruche et apprivoisent le vide.

Envahir les esprits et évoquer des cauchemars fait également partie de la description du poste alors que vous vous efforcez de vous venger d’Eleven et de la petite ville de Hawkins.

Netflix a abandonné la saison quatre de Stranger Things en deux parties. Le premier volume a été créé le 27 mai 2022, sous la forme d’une collection de sept épisodes, suivi des deux derniers épisodes le 1er juillet 2022. La saison a présenté un nouveau méchant puissant, Vecna ​​(Jamie Campbell Bower), ainsi qu’un caméo de la légende de l’horreur. Robert Englund (Freddy Krueger de A Nightmare of Elm Street).

La saison quatre n’est devenue que la deuxième version de Netflix à accumuler plus d’un milliard d’heures de visionnage, atteignant 1,15 milliard d’heures au cours des 28 premiers jours de sa sortie. La sensation coréenne Squid Games a atteint 1,65 milliard d’heures de visionnage au cours de ses 28 premiers jours et est l’émission la plus populaire du service de streaming.

Netflix a organisé Stranger Things Day le 6 novembre, l’anniversaire du jour où Will Byers a disparu dans l’émission de la première saison. Netflix a également révélé que le premier épisode de la cinquième et dernière saison s’intitulera « Chapter One: The Crawl ».

saison 5. chapitre un. le crawl. bonne journée des choses inconnues pic.twitter.com/xCdNLjD7Yt – Choses étranges (@Stranger_Things) 7 novembre 2022

» du fait que nous avons déjà un aperçu initial, et nous ne pouvons pas imaginer qu’il y aura une autre interruption forcée de six mois », ont déclaré les créateurs de l’émission.

Stranger Things VR est décrit comme un jeu d’action/horreur psychologique et est développé par Tender Claws, un studio d’art et de jeu basé à Los Angeles, mieux connu pour le jeu narratif Virtual Virtual Reality (VVR).

Stranger Things VR devrait arriver sur les principales plateformes VR à l’hiver 2023.