DaVinci Resolve arrive sur iPad Pro, amélioré par la puce M2 [U: Official details from Blackmagic]

Le logiciel de montage vidéo populaire DaVinci Resolve a été discrètement révélé comme étant disponible sur iPad aujourd’hui alors qu’Apple a annoncé ses nouvelles tablettes. On ne sait pas quels iPad seront compatibles avec la version iPadOS de Resolve, mais Apple a vanté la puce M2 du nouvel iPad Pro comme améliorant la prochaine application pro.

Mise à jour 10/20 : Blackmagic Design a annoncé officiellement l’arrivée de DaVinci Resolve sur iPad.

Le logiciel arrivera en téléchargement gratuit au cours du quatrième trimestre de cette année avec un achat intégré pour DaVinci Resolve Studio.

L’annonce complète indique également que l’iPad Pro M2 offrira « des performances de rendu Ultra HD ProRes 4x plus rapides », mais que l’iPad Pro M1 12,9″ prendra en charge le HDR.

Bien que l’application soit optimisée pour iPad Pro et Apple Silicon, il semble qu’elle pourrait être compatible avec n’importe quel iPad exécutant iPadOS 16. Nous avons contacté Blackmagic pour obtenir des éclaircissements à ce sujet.

Fonctionnalités de DaVinci Resolve pour iPad

La page coupée pour l’édition et les pages couleur sont optimisées pour l’écran iPad Pro de 12,9 pouces.

Amélioration des performances de rendu jusqu’à 4x Ultra HD ProRes avec la puce M2.

Prend en charge les fonctionnalités Apple Neural Engine dans DaVinci Resolve Studio pour iPad.

Compatible avec les fichiers de projet DaVinci Resolve 18.

Prend en charge la collaboration multi-utilisateurs via Blackmagic Cloud.

Prend en charge les fichiers multimédias H.264, H.265, ProRes et Blackmagic RAW.

Prend en charge les clips du stockage iPad, de la bibliothèque de photos et d’iCloud.

Importez des clips à partir de disques USB-C externes.

Fonctionne avec Apple Pencil, Magic Trackpad, Magic Keyboard et Smart Keyboard Folio.

Surveillance externe via Apple Studio Display, Pro Display XDR ou un écran AirPlay.

Prend en charge l’affichage HDR sur l’iPad Pro 12,9 pouces avec la puce M1.

Compatible avec iPadOS 16 ou plus récent.

Lancement au quatrième trimestre 2022.

Voici comment Blackmagic décrit la prochaine version :

« Optimisé pour la technologie MultiTouch et l’Apple Pencil, DaVinci Resolve pour iPad prend en charge les pages coupées et coloriées, donnant accès à la technologie d’image primée de DaVinci, aux outils de finition des couleurs et aux derniers workflows HDR. Et la prise en charge de Blackmagic Cloud permet aux créateurs de collaborer avec plusieurs utilisateurs à travers le monde. DaVinci Resolve pour iPad sera disponible au quatrième trimestre 2022 sur l’App Store d’Apple en téléchargement gratuit, avec une mise à niveau vers DaVinci Resolve Studio pour iPad également disponible en achat intégré.

En savoir plus dans l’annonce officielle.

Apple a tease DaVinci Resolve de Blackmagic comme venant sur iPad Pro à la fois dans son communiqué de presse Newsroom et dans sa vidéo d’annonce iPad aujourd’hui.

Le communiqué de presse indique que « les performances révolutionnaires de M2 ​​améliorent une sélection incroyable d’applications professionnelles disponibles sur iPad, notamment DaVinci Resolve, Adobe Photoshop, Affinity Publisher 2 iPad, Octane X, uMake, et bien d’autres ».

Cependant, Resolve n’est pas encore disponible pour iPad, mais le sera bientôt. Apple a précisé cela dans sa vidéo (intégrée ci-dessous) au bout de 8 minutes, mais n’a pas donné de date de lancement.

« Les performances époustouflantes de l’iPad Pro emmènent vos applications préférées plus loin que jamais. Et de nouvelles applications puissantes arrivent également sur iPad. DaVinci Resolve pour iPad pour la correction des couleurs, le montage et les effets visuels… »

Nous devrons attendre et voir quels iPad prendront en charge DaVinci Resolve lors de son lancement. Restez à l’écoute car nous chercherons des détails sur le lancement.

