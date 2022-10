Les Sims 4 sont devenus gratuits pour tous : comment le télécharger depuis PC, Mac, Xbox et PlayStation

L’objectif d’Electronic Arts est d’élargir la communauté en vue des prochaines mises à jour prévues pour la saga.

Libre de jouer. Avec une annonce qui a surpris toute la communauté, Electronic Arts a rendu la version de base des Sims 4 gratuite à partir du 18 octobre. Un choix né pour fêter les 22 ans du jeu mais aussi pour élargir la base d’utilisateurs en vue des prochains projets. Le jeu est téléchargeable sur n’importe quelle plateforme. Pour l’obtenir sur un PC, connectez-vous simplement à Steam ou EA App, pour Mac à la place, vous devrez rechercher EA Origin tandis que pour PlayStation et Xbox, vous devrez vous rendre dans leurs magasins respectifs.

L’invitation vient directement d’EA : « Le jeu de base Les Sims 4 est téléchargeable gratuitement ! Vous aurez une myriade d’options pour construire des maisons, habiller les Sims et définir leur personnalité. Inventez leurs histoires de vie au fur et à mesure que vous explorez des scénarios vibrants et découvrez de nouvelles façons d’être vous-même ». Si vous avez déjà accès à EA, vous aurez également droit à des packs d’extension. Avec un abonnement EA Play, vous pouvez accéder à l’extension Get to Work!. tandis qu’avec l’abonnement EA Pro, vous pouvez avoir le Baby Stuff Pack.

Ce que l’on sait sur Les Sims 5

La première version des Sims 4 a été lancée aux États-Unis le 2 septembre 2014. Le simulateur de vie le plus célèbre du marché du jeu commence donc à avoir ses années, bien qu’il ait été alimenté par des extensions et des mises à jour. La décision de permettre à tout le monde d’essayer une version gratuite de ce titre lie cependant aussi l’avenir du jeu. En plus d’annoncer la possibilité de jouer gratuitement aux Sims 4, EA a également lancé Project Rene, un projet à long terme qui comprend un nouveau titre dans la saga et une nouvelle plateforme créative.

L’annonce a été faite par Lyndsay Pearson, vice-présidente de la section Creative Franchise des Sims : « J’ai commencé à travailler avec Les Sims en tant que testeur de jeux il y a environ 20 ans. Nous travaillons actuellement sur le prochain jeu et la prochaine plateforme créative, actuellement intitulé Project Rene. Nous construisons sur les mêmes fondations qui ont rendu Les Sims attrayants pour des générations de joueurs et nous repoussons les limites pour créer de nouvelles expériences ».

Ce projet verra probablement sa concrétisation avec l’arrivée des Sims 5. Les premiers aperçus révélés dans la vidéo de présentation montrent comment les outils dédiés à la créativité vont évoluer, notamment ceux liés à l’ameublement. On ne sait pas quand le projet sera opérationnel mais Pearson a expliqué que ce projet de rénovation durera plusieurs années.