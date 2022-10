Parce que quand tu bois de l’alcool, tu urines tellement

De quoi dépendent les visites libératrices les plus fréquentes aux toilettes après quelques verres ? Mais surtout, quel est le résultat de l’augmentation de la production d’urine ?

Tout le monde sait probablement que la miction, c’est-à-dire l’urine, dépend directement de la quantité de liquide que nous absorbons, ou plutôt de la quantité d’urine qui s’accumule dans la vessie. Mais il y a une autre raison pour laquelle les boissons alcoolisées, telles que la bière, le vin, les cocktails ou les spiritueux, entraînent une augmentation de la production d’urine. La raison des visites libératrices plus fréquentes aux toilettes immédiatement après quelques verres réside dans la réduction des niveaux d’une hormone plasmatique, appelée vasopressine et également connue sous le nom d’hormone antidiurétique (ADH) qui, comme son nom l’indique, empêche la production d’urine (ou diurèse). En d’autres termes, plus son niveau est bas, plus il y aura de production d’urine et vice versa.

L’ADH est une hormone neuropeptide, qui est une chaîne d’acides aminés qui fonctionne comme un messager chimique dans le corps, qui est produit et libéré par les neurones. Sa vie commence dans l’hypothalamus, une glande endocrine située entre les deux hémisphères du cerveau, où a lieu la synthèse d’une chaîne d’acides aminés plus longue, qui est ensuite coupée pour produire de l’ADH actif et stockée dans l’hypophyse.

Lorsqu’il est nécessaire de conserver l’eau et/ou d’uriner moins (par exemple, pour éviter la déshydratation ou pour ne pas uriner au lit pendant que nous dormons), l’hypophyse libère de l’ADH qui amène les reins à réabsorber plus d’eau, ce qui entraîne une diminution de la production d’urine.

La libération d’ADH par l’hypophyse est très sensible à l’alcool, qui inhibe ce mécanisme, entraînant une diminution des taux plasmatiques d’ADH. Plusieurs études indiquent que cela est dû au fait que l’éthanol réduit l’activité des canaux calciques dans les neurones de l’hypophyse, ce qui réduit à son tour la libération d’ADH. Cela se traduit par de faibles niveaux d’ADH qui, comme mentionné, entraînent une augmentation de la production d’urine.