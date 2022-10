Le prix de l’Apple TV 4K tombe à un nouveau plus bas, mais vous devrez payer si vous souhaitez que le support Thread soit intégré à votre hub Home

Aujourd’hui, Apple a actualisé son Apple TV 4K, ajoutant la prise en charge de la norme HDR10+ de Samsung en plus du Dolby Vision existant. Apple a également apporté un processeur plus puissant et une télécommande USB-C, mais si vous voulez que votre Apple TV prenne en charge la mise en réseau Thread – une norme d’appareil intelligent – ​​vous devrez choisir la version la plus chère avec Ethernet et 128 Go de stockage. cette fois-ci.

Apple décompose les différences entre les deux modèles Apple TV 4K sur la page des spécifications, et cette différence de mise en réseau Thread était déconcertante pour certains utilisateurs. Avec l’Apple TV 4K 2021, les versions 32 Go et 64 Go avaient la prise en charge de Thread. Alors qu’Apple et d’autres entreprises s’efforcent de développer la norme Matter en tant que nouvelle référence pour les appareils intelligents, elles segmentent l’une des fonctionnalités qui rendent l’Apple TV attrayante en tant qu’appareil domestique intelligent.

Une Apple TV ou un HomePod est nécessaire pour servir de HomeHub, ce qui vous permet de contrôler vos appareils HomeKit intelligents depuis l’extérieur de votre réseau local. Thread est une connexion réseau à faible consommation d’énergie pour les appareils intelligents qui, en tant que réseau maillé, permet aux appareils de communiquer directement entre eux plutôt que simplement via votre routeur Wi-Fi. Thread permet aux appareils de consommer moins d’énergie et de durer plus longtemps sur batterie qu’avec la prise en charge Wi-Fi standard.

Bien que la norme Matter puisse fonctionner sur Wi-Fi, elle fonctionne également sur Thread et profiterait des avantages de la faible consommation d’énergie et de la fiabilité du réseau maillé.

Le modèle de base Apple TV avec 64 Go de stockage et Wi-Fi coûte 129 $, tandis que la version 128 Go avec prise en charge Ethernet et Thread coûte 149 $. Personnellement, la version 128 Go devrait être ma préférée. J’attends toujours que les appareils Matter deviennent courants, mais une fois qu’ils le feront, ce support Thread à lui seul vaut facilement les 20 $ supplémentaires.

