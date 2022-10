Comment construire un vibromasseur pour tricher aux échecs

Le champion du monde d’échecs Magnus Carlsen a accusé Hans Niemann de tricherie lors d’un match en direct. Après des semaines de théories, on ne sait toujours pas comment cela a été possible.

Pouvez-vous tricher sur l’échiquier, en direct, aux échecs ? C’est devenu un casse-tête pour tout le monde après la victoire de Hans Niemann contre le champion du monde Magnus Carlsen. La jeune promesse a été accusée de tricherie. En fait, jouer un sale live est très difficile. Plusieurs théories ont circulé ces dernières semaines, dont une qui incluait l’utilisation d’un ensemble de perles anales.

Cependant, la solution la plus probable pourrait être un communicateur caché unidirectionnel configuré avec le logiciel Adafruit IO. Pour l’utiliser, vous devez être au moins deux. Le joueur porte cet appareil avec lui. Le complice, en présence ou à distance, observant le jeu en streaming, re-propose les coups à un moteur d’intelligence artificielle.

Une fois que l’intelligence artificielle décide des mouvements à effectuer, ceux-ci sont écrits sur le tableau de bord Adafruit IO qui les transforme en code Morse et les communique à travers une série de vibrations.

Ce qu’il faut pour fabriquer le vibromasseur

La première chose dont vous avez besoin est une carte de développement WiFi Adafruit QT Py ESP32-S2 avec QT EMBLEM. C’est le cerveau de tout l’appareil : petit et équipé du Wifi intégré, il est capable de communiquer en se connectant à un hotspot (généré par exemple par le smartphone du complice). Ensuite, vous avez besoin d’un mini disque moteur vibrant entièrement scellé, facile à utiliser et à intégrer, d’un contrôleur de moteur haptique Adafruit DRV2605L – Emblème QT / Qwiic conçu pour contrôler les moteurs haptiques (tactiles) et d’une batterie lithium-ion polymère.

Nous avons encore besoin d’un add-on Adafruit LiIon ou LiPoly Charger BFF pour QT Py, qui est un petit chargeur conçu pour s’adapter à l’arrière de n’importe quelle carte QT Py, (celle qui sera utilisée), et un QT/4 broches Câble Qwiic JST SH EMBLEM de 100 mm de long équipé de connecteurs JST-SH femelles à 4 broches aux deux extrémités. Tous ces composants peuvent être réalisés sans trop d’effort sur le web. Une fois assemblé, le petit vibromasseur doit être placé à l’intérieur d’un flacon isolant.

Le circuit

ADAFRUIT.COM | Une vue schématique des pièces disposées

Les cartes du microcontrôleur et du chargeur doivent être soudées dos à dos avec des connecteurs. Le moteur de vibration est fixé à la carte contrôleur tactile, ils doivent coller au corps du tube pour mieux conduire les vibrations. Le câble Coat of Arms permet au moteur et au contrôleur de rester en place tandis que d’autres pièces sont amovibles pour accéder à l’interrupteur d’alimentation et au code de téléchargement.

Tableau de bord IO d’Adafruit



Adafruit IO (Welcome to Adafruit IO) est utilisé pour « communiquer » les données du projet avec Internet. Vous devrez créer un compte, après quoi cliquer sur la fenêtre Flux créera un nouvel espace, appelé, par exemple, « Cheekmate ». Vous devez noter la clé attribuée au flux, qui est requise lors de la configuration du code. L’étape suivante consiste à créer un tableau de bord, l’interface de saisie des données dans le flux. Où le complice écrira les mouvements suggérés par l’IA.

Code CircuitPython

Le code de ce projet est disponible pour CircuitPython et Arduino. Les deux peuvent être utilisés. Créez simplement un nouveau fichier sur le lecteur CIRCUITPY, appelé secrets.py. Vous devez alors remplacer le wifi_network_name et le wifi_password par le nom ou « SSID » de votre réseau sans fil et le mot de passe d’accès, et également changer les adafruit_io_username et adafruit_io_key par votre nom et la clé unique produite lors de la configuration d’Adafruit IO.

Voici les codes à copier pour programmer sur Python : https://github.com/adafruit/Adafruit_Learning_System_Guides/blob/main/Cheekmate/CircuitPython/code.py

Voici les codes à copier pour programmer sur Arduino : https://github.com/adafruit/Adafruit_Learning_System_Guides/blob/main/Cheekmate/Arduino/Cheekmate/Cheekmate.ino

ADAFRUIT.COM | codes de programmation

Le test

Une fois allumé, l’appareil prendra environ 20 secondes pour se connecter au réseau sans fil et s’authentifier auprès d’Adafruit IO. Si cela fonctionne, il émettra un long bourdonnement et allumera la LED intégrée. Si cela ne se produit pas, il pourrait y avoir un problème avec les informations d’identification WiFi, d’Adafruit IO, ou avec le câblage entre la carte et le pilote du moteur À ce stade, choisissez simplement le tableau de bord Cheekmate créé sur Adafruit IO, tapez un texte court et recevez sur votre propre appareil (ce que le joueur d’échecs emporterait avec lui), le message traduit en code Morse. Message qui sera répété trois fois de suite.

Le problème des vibrations

Le circuit et le tableau de bord sont simples, à la fois à construire et à coder. Des systèmes plus complexes peuvent également être construits pour communiquer pendant une partie. Cependant, le problème des vibrations demeure. S’il est fort, il risque d’être perçu de l’extérieur, s’il est trop faible en revanche, il pourrait être mal interprété par le joueur. Non seulement cela, même les détecteurs de métaux pourraient intercepter l’appareil