Fractal Design rappelle certains refroidisseurs AIO en cas de pics de température du processeur

Facepalm : S’il y a un problème que vous ne voulez pas dans votre refroidisseur de CPU, c’est une incapacité à garder le processeur au frais. Malheureusement pour le fabricant Fractal Design, un tel problème a été identifié dans six modèles de ses refroidisseurs d’eau All-In-One, résultat d’un défaut de fabrication.

Fractal Design indique qu’à la suite de rapports d’utilisateurs faisant état d’une augmentation des températures du processeur, il a interrompu les ventes de ses refroidisseurs d’eau de la série Lumen AIO et émet un rappel volontaire. La société écrit (via Hot Hardware) que le pic de température est causé par le matériau de soudure utilisé dans le radiateur en aluminium, ainsi que par les impuretés introduites lors de la fabrication.

L’un de ces problèmes ou les deux peuvent provoquer une réaction avec la composition chimique du liquide de refroidissement, ce qui peut entraîner une accumulation de sédiments qui se coincent dans les ailettes du bloc CPU. Le blocage qui en résulte fait augmenter la température du processeur.

Comme pour de nombreux problèmes de la vie, ignorer celui-ci peut aggraver les choses. Permettre au blocage de s’accumuler davantage pourrait affecter le fonctionnement de la pompe et entraver le débit d’eau à un point où les mécanismes de sécurité informatique sont déclenchés, ce qui pourrait limiter les performances du processeur ou arrêter l’ensemble du système.

Les refroidisseurs Lumen AIO suivants sont concernés :

Fractal Design Lumen S24 RVB

Fractal Design Lumen S24 (non RVB)

Fractal Design Lumen S28 RVB

Fractal Design Lumen S28 (non RVB)

Fractal Design Lumen S36 RVB

Fractal Design Lumen S36 (non RVB)

Fractal Design souligne qu’aucun de ses refroidisseurs de liquide Celsius ou Celsius+ AIO ne souffre du même défaut de fabrication. La société affirme qu’elle remplacera gratuitement tous les modèles répertoriés, même s’ils ne présentent aucun des problèmes. Fractal Design ajoute que les Lumen AIO n’ont aucun problème thermique, ils sont donc toujours sûrs à utiliser.

L’équipe Fractal Design travaille actuellement sur une nouvelle version des refroidisseurs Lumen avec un radiateur mis à jour et une nouvelle formule liquide. Ils seront utilisés en remplacement des propriétaires actuels de Lumen et devraient arriver chez les distributeurs et les sites de ventes dans environ six semaines. Les propriétaires peuvent remplir ce formulaire pour un remplacement en utilisant le numéro de série sur le côté court du radiateur et la preuve d’achat.

Ce n’est pas la première fois que Fractal Design doit arrêter la vente d’un produit. Le boîtier Torrent PC lancé l’année dernière avec des critiques élogieuses s’est avéré contenir des hubs de ventilateur Nexus 9P Slim endommagés pendant le processus de fabrication, provoquant potentiellement un court-circuit. Les propriétaires ont été invités à débrancher le moyeu du ventilateur et à commander un kit de remplacement gratuit.