Need for Speed : date de sortie non liée, bande-annonce, configuration système requise et liste des voitures

Le dernier Need for Speed ​​jamais sorti était NFS: Heat en 2019. Cela fait 3 ans que nous n’avons jamais entendu parler d’un nouveau jeu NFS. Eh bien, l’attente est enfin terminée et il y a un nouveau jeu Need for Speed ​​en ville. Intitulé Unbound, le nouveau NFS est là pour apporter de nouveaux changements et une nouvelle ère dans l’univers NFS. Maintenant que le jeu a été révélé, examinons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le nouveau Need for Speed ​​: date de sortie, bande-annonce, configuration système requise et listes de voitures.

Date de sortie de Need for Speed ​​Unbound

Le tout nouveau jeu Need for Speed ​​Unbound a été annoncé le 6 octobre 2022, accompagné d’une bande-annonce de révélation. Ce nouveau jeu est prévu pour une 2 décembre 2022 date de sortie. Les précommandes du jeu ont déjà commencé sur les plateformes respectives pour PC et consoles. Vous pouvez consulter la toute nouvelle bande-annonce de révélation en vous rendant sur ici.

Need for Speed : Unbound – Développeur et éditeur

Comme prévu, Electronic Arts sera l’éditeur du jeu Need for Speed. Cette fois, Criterion Games a été chargé de développer Need for Speed ​​: Unbound. C’est la même équipe derrière des jeux comme NFS Most Wanted, NFS Rivals, Battlefield 2042 et Burnout Paradise, pour n’en nommer que quelques-uns.

Bande-annonce et gameplay de Need for Speed ​​Unbound

Avec le nouveau jeu NFS Unbound, il y a beaucoup de choses à déballer. Tout d’abord, le nouveau jeu. Lorsque vous regardez la bande-annonce, vous pouvez voir de nouveaux effets autour des voitures. Il semble y avoir un nouveau thème d’anime qui ne se limite pas aux habillages de voiture sur le thème de l’anime repérés dans la bande-annonce du jeu. Le jeu présente également de toutes nouvelles options de personnalisation de voiture telles que des kits de carrosserie large, des ailes et même des options de suppression de pare-chocs pour certaines voitures.

Le nouveau NFS se déroule cette fois dans Ville au bord du lac. Comme vous vous en doutez, il y a beaucoup d’événements dans le jeu à travers les différentes parties de Lakeshore City, il y a A $ AP Rocky dans le jeu que vous devrez battre et si vous gagnez, vous pourrez emporter celui qu’il a conçu sur mesure. d’un genre Mercedes 190E. Il y a beaucoup d’événements et de courses à jouer dans le nouveau jeu NFS Unbound.

Need for Speed: Unbound – Spots au bord du lac

Il y a huit endroits importants à Lakeshore. Il y a comme suit :

Rydes de Rydell

Collecteur d’eaux pluviales, Cyrill Heights

Jetée de la ville, jardins Underwood

Refuge de Rudiger, Yams Park

Usine automobile, piste d’essai Kennedy

Dômes de carrière, carrière Lakeshore

L-Train, Ville

Chemin de montagne, promenade Kennedy

Need for Speed ​​​​Liste des voitures non liées

Chaque fois qu’un jeu lié aux voitures sort, les joueurs veulent savoir si leurs voitures ou marques préférées sont disponibles dans le jeu. Eh bien, avec Need for Speed: Unbound, il y aura un total de 143 voitures. Nous pouvons nous attendre à ce que davantage de voitures soient disponibles dans le jeu via des DLC et des mises à jour au cours de la vie du jeu. Voici la liste des voitures du jeu Need For Speed ​​Unbound.

Acura NSX 2017

Acura RSX-S 2004

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2016

Aston Martin DB11 2017

Aston Martin DB11 Volante 2018

Aston Martin DB5 1964

Aston Martin Vulcain 2016

BMW i8 Coupé 2018

BMW i8 Roadster 2018

BMW M1 1981

Compétition BMW M2 2019

BMW M3 2006

BMW M3 2010

BMW M3 Cabriolet 2010

BMW M3 Évolution II 1988

BMW M4 Cabriolet 2017

BMW M4 Coupé 2018

BMW M4 GTS 2016

BMW M5 2018

BMW X6 M 2016

BMW Z4 M40i 2019

Bugatti Chiron Sport 2017

Buick Grand National GNX 1987

Chevrolet Bel Air 1955

Chevrolet C10 Stepside Pickup 1965

Chevrolet Camaro SS 1967

Chevrolet Camaro Z28 2014

Chevrolet Colorado ZR2 2017

Chevrolet Corvette Grand Sport 2017

Chevrolet Corvette Stingray 2020

Chevrolet Corvette Stingray Cabriolet 2020

Chevrolet Corvette Z06 2013

Chevrolet Corvette ZR1 2019

Dodge Challenger SRT8 2014

Dodge Charger R/T 1969

Dodge Charger SRT Hellcat 2019

Ferrari 458 Italie 2009

Ferrari 458 Araignée 2011

Ferrari 488 GTB 2016

Ferrari 488 Piste 2019

Ferrari F40 1988

Ferrari FXX-K Evo 2018

Ferrari La Ferrari 2016

Ferrari Testarossa Coupé 1984

Ford Crown Victoria 2008

Ford F-150 Raptor 2017

Ford Focus R 2016

Ford GT 2017

Ford Mustang 1965

Ford Mustang BOSS 302 1969

Ford Mustang Foxbody 1990

Ford Mustang GT 2015

Ford Mustang GT Cabriolet 2019

Honda Civic Type-R 2000

Honda Civic Type-R 2015

Honda NSX Type-R 1992

Honda S2000 Édition Ultime 2009

Infiniti Q60S 2017

Jaguar F-Type R Cabriolet 2019

Jaguar F-Type R Coupé 2016

Koenigsegg Regera 2016

Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster 2018

Lamborghini Aventador S 2018

Lamborghini Aventador S Roadster 2018

Lamborghini Aventador SVJ Coupé 2019

Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2019

Lamborghini Countach 25e anniversaire 1989

Lamborghini Countach LPI 800-4 2021

Lamborghini Diablo SV 1995

Lamborghini Huracan LP580-2 2018

Lamborghini Huracan LP580-2 Spyder 2018

Lamborghini Huracan Performante 2018

Lamborghini Huracan Performante Spyder 2018

Lamborghini Murcielago SV 2010

Lamborghini Urus 2018

Land Rover Defender 110 Double Cabine Pickup 2015

Land Rover Range Rover Sport SVR 2015

Lotus Emira 2021

Lotus Exige S 2006

Mazda MX5 1996

Mazda MX5 2015

Mazda RX-7 Spirit R 2002

Mazda RX-8 Spirit R (R3) 2011

McLaren 570S 2015

McLaren 570S Araignée 2018

McLaren 600LT 2018

McLaren F1 1993

McLaren P1 2014

McLaren P1 GTR 2015

Mercedes-AMG A 45 2016

Mercedes-AMG C 63 Cabriolet 2018

Mercedes-AMG C 63 Coupé 2018

Mercedes-AMG G 63 2017

Mercedes-AMG GT Black Series 2021

Mercedes-AMG GT R 2017

Mercedes-AMG GT S 2019

Mercedes-AMG GT S Roadster 2019

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 1988

Mercure Cougar 1967

MINI John Cooper Works Countryman 2017

Mitsubishi Eclipse GSX 1999

Mitsubishi Lancer Evolution IX 2007

Mitsubishi Lancer Evolution X 2008

NISSAN 180SX Type X 1996

NISSAN 350Z 2008

NISSAN 370Z Édition Héritage 2019

NISSAN 370Z Nismo 2015

NISSAN Fairlady 240ZG 1971

NISSAN GT-R Nismo 2017

NISSAN GT-R Premium 2017

NISSAN Silvia K’s 1998

NISSAN Silvia Spec-R Aéro 2002

NISSAN Skyline 2000 GT-R 1971

NISSAN Skyline GT-R V·Spec 1993

NISSAN Skyline GT-R V·Spec 1999

NISSAN Z Prototype 2022

Pagani Huayra BC 2017

Plymouth Cuda 1970

Polestar Polestar 1 2020

Pontiac Firebird 1977

Porsche 718 Cayman GTS 2018

Porsche 911 Carrera GTS 2018

Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet 2018

Porsche 911 Carrera RSR 2.8 1973

Porsche 911 Carrera S 1997

Porsche 911 GT2 RS 2018

Porsche 911 GT3 RS 2019

Porsche 911 Targa 4 GTS 2018

Porsche 911 Turbo S Cabriolet Exclusif 2018

Porsche 911 Turbo S Série Exclusive 2018

Porsche 918 Spyder 2015

Porsche Boxster 718 Spyder 2020

Porsche Cayman GT4 2015

Porsche Panamera Turbo 2017

SRT Vipère GTS 2014

SUBARU BRZ Premium 2014

SUBARU Impreza WRX STI 2006

SUBARU Impreza WRX STI 2010

Volkswagen Coccinelle 1963

Volkswagen Golf GTI 1976

Volkswagen Golf GTI Club Sport 2016

Volvo 242DL 1975

Volvo Amazon P130 1970

Need for Speed: Unbound – Éditions de jeu et plateformes prises en charge

Le nouveau jeu NFS sera disponible sur le Xbox série X|S, Playstation 5, et PC. Si vous êtes un joueur sur PC, vous pouvez l’acheter soit sur Vapeur, Epic Gamesou la Magasin d’origine. NFS Unbound est disponible en deux éditions. Il y a le Édition standard et le Édition Palais. Les deux éditions sont disponibles en précommande sur les plateformes de magasin respectives.

NFS : non lié – édition standard

Voici les éléments supplémentaires que vous recevez lorsque vous précommandez l’édition standard de NFS Unbound

Effet de conduite

Plaque d’immatriculation

Illustration de bannière et sticker

Banque de 150 000 $ (utilisation multijoueur uniquement)

NFS : Unbound – édition Palace Editon

Voici ce que vous offre l’édition palace de NFS Unbound

4 nouvelles voitures personnalisées incroyablement intenses

Nouveaux effets de conduite gazeux

Autocollants Mashman et plaque d’immatriculation

Pose de personnage et illustration de bannière exclusives

Pack de vêtements exclusif contenant 20 articles

Si vous pré-commandez l’édition Palace de NFS: Unbound, vous aurez accès aux éléments suivants

Effet de conduite

Plaque d’immatriculation

Illustration de bannière et sticker

Banque de 150 000 $ (utilisation multijoueur uniquement)

Need for Speed : configuration système requise non liée

Bien que nous sachions tous que le jeu fonctionnera correctement sur les consoles Xbox et PlayStation, la configuration système requise est utile lorsque vous jouerez au jeu sur PC. Voici la configuration système minimale et recommandée pour le jeu NFS Unbound.

Configuration minimale requise

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : AMD Ryzen 5 2600 ou Intel Core i5-8600

RAM : 8 Go

GPU : AMD RX 570 ou Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX : version 12

Stockage : 50 Go

Configuration recommandée

Processeur : Windows 10 64 bits

Processeur : AMD Ryzen 5 3600 ou Intel Core i7 8700

RAM : 16 Go

Processeur graphique : AMD Radeon RX5700 ou Nvidia GeForce RTX 2070

DirectX : version 12

Stockage : 50 Go

Dernières pensées

C’est tout ce que vous devez savoir sur le nouveau jeu Need for Speed: Unbound à venir. En toute honnêteté, il reste encore beaucoup d’informations à révéler au public par les développeurs du jeu. Des détails tels que les autres éléments et missions que nous pouvons voir dans le jeu, la police aura-t-elle quelque chose à faire dans le jeu, et même les bandes sonores du jeu. Les bandes sonores de la plupart des jeux Need for Speed ​​ont toujours été phénoménales. Au fur et à mesure que ces informations seront publiées, nous mettrons à jour cette histoire en conséquence.

