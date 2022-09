Apple augmente le coût de remplacement de la batterie de l’iPhone 14 de 43%

En un mot : Apple a augmenté le coût de son service de remplacement de batterie avec l’introduction de la famille iPhone 14. L’outil « Obtenir une estimation » sur le site Web d’Apple indique le coût d’un remplacement de batterie à 99 $ pour l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro ou l’iPhone 14 Max. C’est une augmentation de 43 % par rapport aux 69 $ facturés par Apple pour remplacer la batterie de l’iPhone 13 et des modèles antérieurs.

Un remplacement de batterie pour l’iPhone SE (toute génération) est encore moins cher à 49 $.

La page d’assistance d’Apple indique que la garantie d’un iPhone ne couvre pas les batteries qui s’usent suite à une utilisation normale. Cela dit, les clients AppleCare + peuvent faire remplacer leur batterie gratuitement tant qu’elle contient moins de 80% de sa capacité d’origine.

Les utilisateurs d’iPhone peuvent vérifier l’état de leur batterie en allant dans Paramètres -> Batterie -> Santé de la batterie.

Ceux qui ont besoin d’un remplacement de batterie peuvent apporter leur téléphone à un Apple Store ou à un revendeur agréé. En option, vous pouvez envoyer votre iPhone à Apple par courrier ou planifier un service sur site auprès d’un fournisseur agréé.

Les autres services de réparation d’Apple traitent les dommages causés à la vitre avant ou arrière et au système de caméra arrière. Le prix varie selon le service, le modèle et si vous avez ou non un plan AppleCare+.

Dans les nouvelles connexes, AppleCare + inclut désormais des réparations illimitées pour les dommages accidentels. Le prix varie en fonction de l’appareil couvert. Pour l’iPhone 14 de base, AppleCare + commence à 7,99 $ par mois ou 179 $ pendant deux ans et évolue jusqu’à 9,99 $ par mois (ou 199 $ pendant deux ans) pour iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max. Une couverture vol et perte peut également être ajoutée moyennant des frais supplémentaires. Sur les modèles Plus et Pro, cela pousse le tarif mensuel à 13,49 $, ou 269 $ pendant deux années complètes.

Les modèles d’iPhone 14 d’Apple seront lancés le 16 septembre, à l’exception de l’iPhone 14 Plus qui n’arrivera que le 7 octobre. Le prix commence à 799 $ pour l’iPhone 14 standard avec 128 Go de stockage.