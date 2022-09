iOS 16 et WatchOS 9, deux nouvelles mises à jour sont prêtes : à quelle heure elles seront publiées et comment les télécharger

Le nouveau système d’exploitation iPhone sera disponible sous peu en Italie. Les utilisateurs d’Apple attendent également WatchOS 9, le logiciel dédié à l’Apple Watch.

Après l’annonce des nouveaux appareils Apple, Cupertino se prépare au lancement du système d’exploitation iOS 16. L’annonce est arrivée le 6 juin dernier mais à partir de 19 aujourd’hui (heure italienne), il sera possible de l’avoir sur votre smartphone. Comme également mentionné lors de l’événement Apple Far Out du 7 septembre dernier, le nouveau système d’exploitation présente une longue série d’innovations, à commencer par les écrans de verrouillage. En fait, il est désormais possible de définir indépendamment l’écran de verrouillage, en sélectionnant les graphiques et les notifications à conserver.

C’est toujours. Il y aura la possibilité d’extraire un texte d’une vidéo, d’utiliser une dictée vocale améliorée et de déverrouiller l’iPhone avec le Face Id même horizontalement. Tout comme dans certains services de messagerie, il sera possible de modifier et de supprimer un texte dans Messages dès son envoi. En plus du système d’exploitation iOS 16, le système d’exploitation Apple Watch, le WatchOS 9, sera également mis à jour.

À quelle heure les mises à jour iOS 16 et WatchOS 9 seront-elles publiées

Les mises à jour pour arriver à iOS 16 et WatchOS 9 sortiront en Italie à partir de 19h.La mise à jour iOS 16 devrait peser environ 5 Go, celle pour WatchOS un peu moins. Pour télécharger les deux mises à jour, le conseil d’Apple est d’avoir au moins 50% de batterie et une connexion au réseau WiFi.

Comment télécharger les nouvelles mises à jour iOS16 et WatchOS 9

Comme pour iOS 16, la mise à jour peut se faire de deux manières. Il sera possible de télécharger la mise à jour via OTA (Over the Air) en allant dans Software Update, une option accessible en passant par Paramètres. Ou vous pouvez télécharger avec iTunes. En ce qui concerne la mise à jour vers WatchOS 9, vous devez plutôt rechercher la mise à jour logicielle dans la section Général située sur l’application Apple Watch.

Quelles sont les nouvelles les plus intéressantes pour l’iPhone

Quant à l’iPhone, les changements les plus importants concernent l’écran de verrouillage. Avec le nouveau système d’exploitation, il sera possible d’améliorer l’expérience avec cette fonctionnalité : les utilisateurs pourront personnaliser l’écran de verrouillage grâce à des couleurs et des widgets dédiés. De cette façon, il sera possible de choisir quelles informations voir apparaître à l’écran et quelles notifications donner plus d’importance.

POMME | Les nouveaux écrans de verrouillage pour iOS 16

Parmi les innovations conçues par Apple, il y a aussi certains services basés sur l’intelligence artificielle, comme les options qui permettent d’extrapoler le texte d’une vidéo. Cette fonction vous permet également de faire des traductions immédiates du texte qui apparaît à l’écran. C’est toujours. Il y aura la possibilité de suivre votre activité physique avec iPhone même sans être équipé d’Apple Watch et vous pourrez éditer les messages après envoi (dans un temps limité).

Quelles sont les nouvelles les plus intéressantes pour Apple Watch

Avec la mise à niveau vers WatchOS, l’Apple Watch aura plus de cadrans de montre pouvant être modifiés par les utilisateurs. L’analyse des phases de sommeil sera complétée et l’application Médicaments sera également introduite, pour surveiller tous les médicaments que vous prenez.

POMME | Les nouveaux visages de l’Apple Watch

Quels iPhones sont compatibles avec la mise à jour iOS 16

Vous trouverez ici la liste de tous les smartphones compatibles avec iOS 16 :

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone Se 2020

Quelles montres Apple sont compatibles avec la nouvelle mise à jour

Vous trouverez ici la liste de tous les modèles d’Apple Watch compatibles avec la nouvelle mise à jour :