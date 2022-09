Réfrigérateurs intelligents : légumes humides et portes lumineuses

Le Salon international de l’électronique grand public (IFA) de Berlin a toujours été considéré comme l’un des salons technologiques les plus importants d’Europe. Les innovations qui y sont présentées nous accompagneront pour la plupart dans les années à venir. Un coup d’œil sur les réfrigérateurs, qui peuvent sembler peu attrayants pour beaucoup, montre : Il y a de bonnes idées qui donnent envie… d’un nouveau réfrigérateur !

On a moins parlé de réfrigérateurs intelligents à l’IFA 2022, bien que les appareils promettent plus d’intelligence d’année en année. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont les avantages concrets qu’ils offrent – également dans le domaine de la durabilité. Cependant, mon préféré ne se concentre pas sur l’économie d’énergie. C’est plutôt le contraire qui se produit : le MoodUp de LG apporte des portes vraiment ingénieuses dans les cuisines souvent étouffantes et ennuyeuses…

LG MoodUp : votre réfrigérateur selon l’ambiance

Pourquoi aucun autre fabricant n’a eu cette idée ? Avec son MoodUp, LG montre à quel point les panneaux de porte à LED peuvent être superbes. Il y a 22 couleurs au choix pour les panneaux de porte supérieurs et 19 pour les panneaux inférieurs. Bien sûr, vous contrôlez la coloration via votre smartphone, plus précisément via l’application ThinQ de LG.

C’est ainsi que les couleurs changent. (Photo : LG)

De plus, plusieurs thèmes de couleurs tels que Place, Mood, Pop ou Saison sont disponibles – de la lumière pour votre humeur personnelle. J’imagine aussi que les haut-parleurs Bluetooth intégrés sont pratiques. Les couleurs de votre réfrigérateur peuvent changer pour correspondre à la musique si vous le souhaitez.

La bonne lumière pour chaque humeur – le réfrigérateur intelligent de LG offre. (Photo : LG)

Mais il y a aussi une valeur ajoutée en dehors du gadget LED : si le réfrigérateur est ouvert trop longtemps, la porte ouverte clignote pour vous le faire savoir. Ceci afin d’éviter une consommation d’énergie accrue. D’autre part, en raison des lumières, il devrait être de toute façon plus élevé qu’avec des réfrigérateurs moins intelligents.

LG n’a pas encore donné d’informations sur les prix et la disponibilité. Selon le constructeur, la puce IA intégrée devrait offrir de nouvelles possibilités, notamment une meilleure reconnaissance vocale, un Wi-Fi rapide et le Bluetooth. Et très important : le MoodUp peut aussi refroidir.

Réfrigérateurs Miele K-4000 : brouillard d’eau pour fruits et légumes

Miele a également abordé la tendance « durabilité » à l’IFA. Pour cela, le constructeur a fait transporter plus de 400 appareils sur son stand de 3 000 mètres carrés. Eh bien, après tout, vous devez montrer aux visiteurs intéressés ce que contiennent vos propres produits. Un aspect important ici est, par exemple, la longévité des machines à laver, des cuisinières et des réfrigérateurs.

Selon Miele, le gris graphite est la nouvelle couleur tendance dans la cuisine. (Photo: Miele)

Dans le domaine des réfrigérateurs intelligents, les réfrigérateurs autonomes actuels de la série K4000 sont particulièrement attractifs. Car là aussi, c’est une question de longévité. A partir de fruits et légumes. La fonction PerfectFresh Active garde les concombres, les tomates ou les pommes frais et durables jusqu’à 5 fois plus longtemps grâce à un brouillard d’eau régulièrement pulvérisé. Le bac à légumes intelligent humidifie les aliments toutes les 90 minutes et chaque fois que vous ouvrez la porte du réfrigérateur.

Le spray garde les fruits et légumes frais plus longtemps. (Photo: Miele)

PerfectFresh Active nécessite que vous remplissiez régulièrement un compartiment séparé avec de l’eau. Votre nouveau réfrigérateur se chargera du reste. La série K4000 se compose d’appareils de réfrigération autonomes de différentes tailles et variantes. Autres points forts : Classe d’efficacité énergétique A grâce à une isolation de haute qualité et Freeze & Cool. Cela vous permet de transformer le congélateur en réfrigérateur si nécessaire.

En parlant d’efficacité énergétique : la gamme de réfrigérateurs économiques ne cesse de s’élargir. Liebherr et LG ont également présenté leurs premiers appareils avec la meilleure classe d’efficacité énergétique A actuellement à l’IFA.

Frigo Bosch Eco : Plus respectueux de l’environnement que les autres

Avec l’Eco Fridge, Bosch montre que la durabilité est prise au sérieux. Après tout, les combinés réfrigérateur-congélateur sont composés à 27 % de matériaux recyclés. De nombreuses autres substances sont biosourcées, notamment les plastiques et les mousses utilisées. Cela se traduit par une réduction des émissions de CO2 de 33 % par rapport à des réfrigérateurs similaires.

C’est ainsi que Bosch a présenté son Eco Fridge à l’IFA 2022. (Photo : Bosch)

Malgré plus de durabilité, vous n’avez pas à faire de compromis sur la qualité. La société promet également une qualité et une fiabilité élevées.

Pour Bosch, l’Eco Fridge est une « première étape ». Directeur général Harald Friedrich : « Il ne suffit plus de réduire la durabilité des appareils électroménagers à leur consommation d’énergie« . Bien sûr, il a raison. Et on peut supposer qu’il ne faudra pas longtemps avant que la proportion de matériaux recyclés et biosourcés dans les futurs réfrigérateurs ne prédomine.

Siemens iQ700 : ouvrez le réfrigérateur

Le nouveau iQ700 de Siemens s’ouvre sur commande. Grâce à l’application Home Connect de l’entreprise, vous pouvez coupler le réfrigérateur intelligent avec des haut-parleurs intelligents et les utiliser pour ouvrir la porte. Un « Alexa, ouvre le réfrigérateur » permet à l’iQ700 de démarrer avec la fonction dite openAssist.

Donc, si jamais vous voulez remettre un gâteau au réfrigérateur… (Photo : Siemens)

Personnellement, je trouve que c’est un gadget et plutôt sympa, mais ce ne serait pas un argument de vente pour moi. Les appareils électroménagers Siemens annoncent l’iQ700 avec un « Plus de traces de doigts sur les façades sans poignée« . Pour être honnête, je ne sais pas exactement si c’est vraiment un problème pour de nombreux propriétaires d’un réfrigérateur sans poignées. Je n’en vois pas forcément un. Mais l’entreprise a toujours une solution.

Incidemment, il en va de même pour le concurrent Liebherr, qui présentait une fonction similaire avec AutoDoor : les réfrigérateurs et les congélateurs peuvent être ouverts d’un léger tapotement, via une commande vocale ou une activation via une application.

Mais : L’iQ700 promet une technologie de refroidissement moderne appelée hyperFresh Premium, qui vous permet de stocker des aliments dans différentes zones climatiques et de les garder frais jusqu’à 3 fois plus longtemps. De plus, il existe une disposition LED révisée avec un éclairage idéal de l’intérieur. Il ne devrait plus y avoir de coins sombres. Je trouve cela beaucoup plus utile.

BluRoX : isolation sous vide avec perlite

Liebherr aimerait se passer de la mousse de polyuréthane (PU) typique utilisée pour isoler les appareils de refroidissement et utilise à la place BluRoX. Derrière, il y a une technologie de perlite sous vide qui, selon leurs propres déclarations, est destinée à « modifier le refroidissement et la congélation à long terme ». La pierre de lave finement broyée, la perlite, stabilise les composants aspirés. Le vide offre la meilleure isolation en termes de consommation d’énergie.

Pour nous, BluRoX indique : jusqu’à un tiers des parois plus minces par rapport à un appareil isolé en mousse et donc jusqu’à 25 % de volume en plus à l’intérieur avec les mêmes dimensions extérieures. En fin de vie, un fabricant peut réutiliser la matière première perlite sans transformation importante. En général, le recyclage et le traitement sont moins compliqués grâce à BluRoX – cela rend la technologie plus respectueuse de l’environnement. Et bien sûr, c’est clair : les appareils avec BluRoX ont la classe d’efficacité énergétique A.

À moyen terme, on pourrait s’attendre à des réfrigérateurs plus compacts, plus minces, écologiques et efficaces avec de grands volumes grâce à la technologie du vide. Cela ressemble à une perspective prometteuse.

Réfrigérateurs intelligents : nouvelles technologies pour plus de durabilité

L’époque où les fabricants de réfrigérateurs essayaient de nous vendre des appareils avec caméras intégrées est révolue, semble-t-il. Les réfrigérateurs intelligents sont durables dans le présent et l’avenir, mais ils sont assez ludiques. Ouvrir la porte avec sortie vocale – je peux me passer de quelque chose comme ça.

Mais lors de l’achat d’un nouveau réfrigérateur, il est important pour moi qu’il soit durable, écologique et facilement recyclable. S’il dispose également de superbes LED pour une meilleure ambiance dans la cuisine, les légumes durent plus longtemps et j’obtiens un éclairage optimal à l’intérieur, alors je vois une valeur ajoutée concrète pour moi. Et je vois aussi que les fabricants font leurs devoirs : les premiers appareils atteignent déjà la nouvelle classe d’efficacité énergétique A. Et à ce stade au plus tard, le passage d’un appareil vieux de 15 ans à un nouveau réfrigérateur intelligent pourrait certainement valoir la peine.

