Comment fonctionne SABRE, l’exosquelette léger introduit par l’armée américaine

Une étude publiée par le Centre de santé publique de l’armée américaine indique que chaque année, l’armée perd un million de jours de service (répartis sur tous les soldats) en raison de maux de dos.

Nom de code : SABRE. Net de la traduction, « sabre », le nouvel appareil présenté par l’armée américaine n’est pas un instrument d’offense. Au contraire. SABRE indique Soldier Assistive Bionic Exosuit, un exosquelette léger qui aide le personnel militaire à soulever des matériaux pendant les opérations logistiques. Il ne pèse que trois livres, n’est pas raide et s’attache autour des épaules et des jambes. SABRE est activé avec un bouton : pendant qu’un poids est déplacé, un système de ceinture est activé. Les sangles se resserrent et mettent en mouvement une série de forces sur le dos qui réduisent l’impact de la charge.

Pas d’exosquelette métallique externe, pas de nanoparticules stockées dans un cercueil en titane et pas de fusées cachées derrière votre dos. Bref, pas d’Iron Man. Sabre est un accessoire simple et peu encombrant développé par l’armée en collaboration avec l’université Vanderbilt.

Pour clarifier la distance avec le héros Marvel, c’est aussi Karl Zelik, professeur à l’université Vanderbilt qui s’est occupé du design : « L’armée a d’abord essayé de recréer des appareils sur le modèle d’Iron Man. Il y avait des projets sur des systèmes robotiques qui couvraient le tout le corps. Au final ils n’ont rien fait car ces systèmes étaient trop complexes, lourds et coûteux ».

Les effets des maux de dos : un million de jours de service perdus

Le port de SABRE ne transformera pas les soldats en armes avancées capables de voler hors de l’atmosphère et de communiquer en se connectant à la couverture satellite. Cette technologie, cependant, pourrait rendre le travail de l’armée plus efficace, en réduisant tous les jours d’indisponibilité dus aux maux de dos. Selon une étude du US Army Public Health Center, les douleurs lombaires entraînent un million de jours de service perdus ou limités chaque année. L’armée américaine compte 475 000 soldats et 198 000 réservistes. SABRE a déjà été testé : il a été testé par une centaine de soldats et en 2023 il devrait faire partie de l’équipement militaire officiel.