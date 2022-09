Comcast déploie un service Internet 2 Gbps dans certains États

En bref : Comcast a lancé ce qu’il appelle le déploiement multi-gig le plus important et le plus rapide de services Internet aux États-Unis. D’ici la fin de 2022, Comcast offrira des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 2 000 Mbps dans 34 villes et villages à travers le pays, dont Panama City Beach, Colorado Springs et Augusta, en Géorgie.

Les déploiements initiaux sont déjà en cours et se poursuivront jusqu’en 2025, date à laquelle plus de 50 millions de foyers et d’entreprises auront accès au service rapide.

Comcast augmente également les vitesses de téléchargement pour certains clients. Comme illustré dans le diagramme ci-dessous pour les résidents de Colorado Springs, les vitesses de téléchargement seront désormais entre 2x et 10x plus rapides qu’auparavant.

La société a commencé à préparer la mise à niveau plus tôt cette année avec le lancement de sa passerelle WiFi 6E. Décrit comme l’appareil le plus puissant de la société à ce jour, il offre une connectivité sans fil sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz pour prendre en charge l’afflux d’appareils connectés dans les foyers d’aujourd’hui. Comcast a également lancé une nouvelle passerelle professionnelle certifiée WiFi 6 en mars.

Le FAI a déclaré que son travail contribuera à jeter les bases de la transition vers DOCSIS 4.0 et 10G. À ne pas confondre avec la 5G mobile (qui indique cinquième génération), 10G est le nom de la technologie qui permettra à Comcast de fournir à terme des vitesses symétriques de plusieurs gigabits sur les connexions câblées déjà installées dans des dizaines de millions de foyers et d’entreprises. , sans avoir à creuser cours et quartiers.

En avril, Comcast sur un réseau en direct a réussi à atteindre des vitesses de téléchargement supérieures à 8 Gbps avec une vitesse de téléchargement au nord de 5 Gbps. C’est environ deux fois plus rapide (côté téléchargement) que le modem testé en janvier.

Comcast prévoit de lancer son service symétrique multi-gig basé sur 10G au cours du second semestre 2023 parallèlement au déploiement de vitesses plus rapides en cours.

Quelle vitesse Internet utilisez-vous ces jours-ci ? Plus jeune, je ne peux pas croire que je dis cela, mais à quel moment une connexion résidentielle est-elle « suffisamment rapide ? »