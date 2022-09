Les nouvelles arrivent sur Windows Autopatch et nous vous en parlerons

Microsoft a annoncé en avril Windows Autopatch pour les clients professionnels afin de prendre en charge les déploiements de mises à jour et de réduire la charge des administrateurs informatiques. Mais quel est ce nouveau service ?

Windows Autopatch est un service où Microsoft utilise des outils de déploiement tels que Windows Update for Business (WUfB) au nom de votre organisation pour garantir que Windows 10, Windows 11, Microsoft Edge, Teams et d’autres services Microsoft 365 sont automatiquement mis à jour. Cela inclut la création d’anneaux de test, la surveillance de l’état et l’annulation des mises à jour si nécessaire. Le service a été généralement déployé en juillet, et aujourd’hui, Microsoft a partagé quelques détails sur les nouvelles fonctionnalités qu’il a récemment ajoutées à Windows Autopatch.

Windows Autopatch propose de nombreuses nouvelles améliorations

Pour commencer, Microsoft a introduit l’authentification basée sur les applications via son application Modern Workplace Management. Ce mécanisme d’authentification basé sur des certificats garantit que vous n’avez pas à vous soucier de la rotation des mots de passe. Comptes de service étranges et politiques d’accès conditionnel (CA) complexes. Microsoft a assuré aux clients que s’ils arrêtaient d’utiliser Windows Autopatch pour les raisons ci-dessus, ils devraient réessayer maintenant.

Microsoft a également simplifié le processus de préparation des appareils après l’enregistrement. Les appareils qui ne remplissent pas les conditions préalables pour l’inscription de Windows Autopatch sont désormais affichés dans un nouvel onglet « Non enregistré »tandis que ceux dont les politiques sont en conflit les empêchant de recevoir des mises à jour apparaissent dans l’onglet « Pas prêt ». Vous pouvez également cliquer sur les appareils mentionnés dans l’un de ces onglets pour obtenir des solutions spécifiques adaptées à chacun d’eux.

Enfin, le rapport de mise à jour qualité de Windows Autopatch est désormais en cours, vous pouvez en savoir plus en regardant la vidéo suivante :

Quant à ce qui va arriver, Microsoft a taquiné certaines annonces d’Autopatch pour sa conférence Ignite en octobre. Il a également confirmé qu’il lancera prochainement un processus de désinscription en libre-service et une nouvelle fiche de gestion des locataires.