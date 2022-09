Comment laisser un message virtuel à la reine Elizabeth II sur le livre officiel de la famille royale

Une page a été ouverte sur le site de la famille royale pour laisser un rappel du souverain. Une sélection sera ensuite envoyée aux membres de la famille royale.

Les réseaux sociaux regorgent de messages. TikTok, Instagram, Facebook et Twitter sont devenus un livre ouvert dans lequel écrire des souvenirs, des salutations et des hommages à la reine Elizabeth II. Les expressions sur son visage, la durée de son règne et même ses tenues ont contribué à faire d’elle une souveraine des médias sociaux ainsi que du Commonwealth et du Royaume-Uni. C’est aussi pour cette raison que la famille royale, toujours attentive au côté social, a décidé d’ouvrir un livre de condoléances virtuel après sa mort. Ici, n’importe qui peut laisser un message qui finira dans les archives royales.

L’accès est facile. Vous devez d’abord vous rendre sur le site officiel de la Couronne : royal.uk. Après l’annonce officielle du décès et les messages laissés par les autres membres de la famille royale, un long billet apparaît dédié à toutes les cérémonies à suivre pour la mort de la reine : arrangements de deuil et de condoléances aux résidences royales. Ici, il est expliqué comment laisser des hommages floraux devant toutes les résidences royales et il est précisé qu’il n’y aura pas de livre physique pour laisser un souvenir à la reine devant ces palais. D’autre part, il existe un livre officiel de condoléances dans lequel chacun peut écrire.

La procédure pour laisser un message

Une fois que vous avez ouvert le lien dédié au livre de condoléances, vous atterrissez dans un formulaire où vous pouvez laisser votre nom et prénom, adresse e-mail et ville d’origine. Une fois ces champs remplis, écrivez simplement un message, vos mots seront estampillés du blason de la famille royale. Comme expliqué sur cette page, une sélection de messages sera présentée directement à la royauté et sera conservée pour la postérité dans les archives de Buckingham Palace.