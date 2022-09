Profitez gratuitement de Spotify Premium avec Microsoft Rewards

Microsoft Rewards est merveilleux. Le moteur de recherche de Microsoft, Bing, continue de s’améliorer chaque jour mais nous rémunère également pour la recherche. Cela nous permet d’obtenir de l’argent pour le Microsoft Store, El Corte Inglés, Amazon et même Riot. Vient maintenant une nouvelle promotion qui nous offre un accès gratuit à Spotify Premium simplement en recherchant.

Comment accéder gratuitement à Spotify Premium avec Rewards

La nouvelle promotion Rewards nous permet de profiter de trois mois gratuits de Spotify Premium. Une promotion sensationnelle qui donne une nouvelle valeur ajoutée à Microsoft Bing. Simplement en recherchant, nous obtenons chaque jour de nouveaux avantages. Et, comme nous l’avons indiqué, chaque jour cela fonctionne mieux contre le roi des recherches.

Google est dans une position très confortable et Microsoft continue de travailler à l’amélioration de Bing, comme nous l’avons vu à d’autres occasions. De plus, il nous offre la valeur ajoutée avec Rewards afin que nous nous habituions chaque jour davantage à utiliser Bing au lieu de Google. Nous avons devant nous une bataille de moteurs de recherche et en plus nous profitons de l’utilisation de l’un d’entre eux.

Les membres actuels de Microsoft Rewards recevront un abonnement Spotify Premium individuel gratuit de trois mois pour rechercher Microsoft Bing à partir de Microsoft Edge pendant 3 jours dans les 14 jours suivant le début de la promotion. Offre valable pour une personne par compte et jusqu’à épuisement des stocks. L’offre s’applique au forfait Spotify Premium Individuel. Le coût est de 9,99 €/mois après la période d’essai. Vous pouvez annuler à tout moment. Disponible uniquement pour les utilisateurs qui n’ont jamais essayé Spotify Premium auparavant. Les conditions Spotify s’appliquent. Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre à tout moment.

Donc si vous voulez trois mois de Spotify gratuit c’est très simple, il vous suffit de chercher pendant trois jours avec Bing et vous aurez trois mois de musique gratuite. Une nouvelle offre réservée aux plus rapides.