Les commandes Apple Watch Ultra, Series 8, SE sont ouvertes maintenant, iPhone 14, 14 Pro et AirPods Pro bientôt

Après avoir officiellement annoncé son iPhone 14 et sa nouvelle gamme Apple Watch ainsi que la toute nouvelle deuxième génération d’AirPods Pro, certaines commandes sont ouvertes immédiatement et d’autres sont prévues pour le 9 septembre. Lisez la suite pour tous les détails et quelques conseils pour obtenir un délai de livraison plus rapide.

Immédiatement après l’événement iPhone 14 et Apple Watch « Far out » d’Apple, les précommandes ont été ouvertes pour tous les nouveaux appareils portables, y compris Apple Watch Ultra, Series 8 et SE.

Cependant, les dates d’expédition des séries 8 et SE sont fixées une semaine plus tôt que l’Apple Watch Ultra.

Les précommandes Apple Watch Ultra, Series 8 et SE sont ouvertes maintenant

Apple Watch Série 8 – les précommandes sont ouvertes maintenant – expédiées dès que 16 septembre

Apple Watch SE deuxième génération – les précommandes sont ouvertes maintenant – expédiées dès que 16 septembre

Apple Watch Ultra – les précommandes sont ouvertes maintenant – expédiées dès que 23 septembre

Astuce : changez le bracelet de l'Apple Watch que vous commandez si la date d'expédition semble lointaine – cela peut avoir un impact sur la rapidité avec laquelle elle arrivera

– les précommandes sont ouvertes maintenant – expédiées dès que

Apple note sur son site Web de « revenir plus tard aujourd’hui (9/7) pour se préparer à la précommande » pour iPhone.

iPhone 14 – début de la précommande 9 septembre à 5 h 00 PT – expédié dès que 16 septembre

iPhone 14 Plus – début de la précommande 9 septembre 5 h 00 PT – expédié dès que 7 octobre

iPhone 14 Pro – début de la précommande 9 septembre 5 h 00 PT – expédié dès que 16 septembre

iPhone 14 Pro Max – début de la précommande 9 septembre 5 h 00 PT – expédié dès que 16 septembre

AirPods Pro deuxième génération – début de la précommande 9 septembre à 5 h 00 PT – expédié dès que 23 septembre

