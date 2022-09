Il n’y a pas d’iPhone 14 mini, mais vous avez toujours deux façons d’obtenir le design « mini »

Avec le lancement aujourd’hui de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Plus, de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max, Apple a réorganisé le reste de sa gamme d’iPhone.

Cette année, l’iPhone 12 vit une autre année, mais l’iPhone 12 mini a été abandonné. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini vivent encore un an, tandis que l’iPhone 11 a été officiellement arrêté trois ans après son lancement initial.

Dans l’état actuel des choses, voici la gamme d’iPhone actuellement disponible sur le site Web d’Apple :

iPhone SE avec 64 Go : 429 $

iPhone 12 avec 64 Go : 599 $

iPhone 13 mini avec 128 Go : 599 $

iPhone 13 avec 128 Go : 699 $

iPhone 14 avec 128 Go : 799 $

iPhone 14 Plus avec 128 Go : 899 $

iPhone 14 Pro avec 128 Go : 999 $

iPhone 14 Pro Max avec 128 Go : 1099 $

Comme d’habitude, Apple a abandonné la gamme iPhone 13 Pro de l’année dernière. Le changement notable cette année est que l’iPhone 13 mini est toujours disponible pour ceux qui veulent un design (form factor) iPhone de 5,4 pouces. Apple vendait l’iPhone 12 mini jusqu’à aujourd’hui, mais il n’est plus disponible en dehors du magasin remis à neuf.

Avec les changements d’aujourd’hui, Apple a abandonné le design (form factor) « mini » pour les nouveaux iPhones et a plutôt choisi de lancer l’iPhone 14 Plus avec un écran de 6,7 pouces.

Si vous voulez un « mini » iPhone, vous avez deux options dans l’état actuel des choses. Vous pouvez acheter l’iPhone 13 mini dans un état neuf à partir de 599 $ pour 128 Go. Ou, vous pouvez vous rendre dans le magasin remis à neuf d’Apple et acheter l’iPhone 12 mini avec 256 Go pour 569 $.

Comme toujours, il est important de garder à l’esprit que la disponibilité des produits reconditionnés d’Apple est souvent limitée et peut changer à tout moment.

