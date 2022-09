La part de marché mondiale d'Apple TV+ dépasse les 6 % tandis que les concurrents perdent des abonnés.

Le marché du streaming a gagné plusieurs nouveaux acteurs ces dernières années, et cela a affecté des plateformes consolidées comme Netflix et Amazon Prime Vidéo. Une nouvelle recherche de Regarde juste vu par Netcost-security.fr montre qu’Apple TV+ a maintenant dépassé les 6 % de part de marché mondiale alors que ses concurrents continuent de perdre des abonnés.

Apple TV+ continue de croître

La recherche considère les données de janvier 2021 à août 2022. Selon Regarde juste, les 1,5 dernières années ont été formidables pour Apple TV+ par rapport aux autres grands acteurs. Par exemple, la plateforme de streaming d’Apple a augmenté de 29 % au cours de cette période, tandis qu’Amazon Prime Vidéo et Netflix ont diminué de 19 % et 14 %, respectivement.

Apple TV + détient désormais 6,2% de la part de marché mondiale des plateformes de streaming. Il se rapproche plus que jamais de HBO Max, avec 7 %. Disney+ arrive en troisième position avec 18,2% de part de marché. Amazon Prime Vidéo, qui arrive en deuxième position, détient désormais 24,3 % de part de marché. Quant à Netflix, qui reste la plateforme leader du segment, il détient désormais 27,3 % de part de marché.

Les chiffres montrent clairement que les plateformes de streaming traditionnelles ont perdu du terrain face aux nouvelles plateformes introduites au cours des trois dernières années. De retour en mars, Regarde juste a rapporté que la part de marché mondiale de l’Apple TV+ avait atteint 5,6 %. Fait intéressant, HBO Max continue avec la même part de 7 % depuis lors.

Bien sûr, il y a plus d’une raison pour laquelle les chiffres sont comme ça. En ce qui concerne Apple TV +, la plate-forme gagne du terrain car les films et émissions originaux d’Apple ont déjà remporté plusieurs prix. Plus récemment, plusieurs émissions Apple TV + ont été nominées aux Emmy Awards 2022.

Netflix et Disney+ vont introduire des niveaux basés sur la publicité

Dans le même temps, Netflix a du mal à fidéliser ses abonnés actuels avec les récentes augmentations de prix. Alors qu’un abonnement mensuel Apple TV + coûte 4,99 $ par mois, un abonnement mensuel à Netflix coûte jusqu’à 19,99 $. Netflix a récemment annoncé de nouvelles mesures pour éviter de perdre plus d’argent, notamment un nouveau plan financé par la publicité et la facturation des utilisateurs pour le partage de mot de passe.

Disney + a également décidé de faire de même avec l’annonce d’un nouveau plan financé par la publicité qui devrait être introduit plus tard cette année. Pour l’instant, rien n’indique qu’Apple modifiera sa stratégie Apple TV+ en matière de prix ou de publicités.

