Comment activer l’économie d’énergie pour les consoles : instructions pour XBox, PS et Nintendo Switch

En sélectionnant le bon mode, vous pouvez économiser jusqu’à 60 euros par an (selon les prix actuels de l’énergie)

Ces dernières semaines, le problème le plus pressant pour l’économie de l’UE est devenu le coût de l’énergie. Le prix de l’électricité augmente de façon exponentielle, à tel point qu’en Italie aussi, un plan est en cours de discussion pour réduire systématiquement la demande d’énergie. En attendant l’arrivée de nouvelles politiques économiques, il existe sur le web des guides pour limiter la consommation d’énergie dans la maison, à commencer par l’électroménager. D’une certaine manière, les consoles de jeux vidéo peuvent également entrer dans cette catégorie et disposent elles aussi de plusieurs moyens pour limiter la consommation d’électricité. Dans de nombreux cas, la meilleure façon d’économiser de l’électricité consiste à passer en mode d’économie d’énergie.

Bref. Toutes les consoles de dernière génération, de la X Box de Microsoft à la PlayStation de Sony en passant par la Nintendo Switch, sont équipées d’un mode permettant d’éteindre toute la machine lorsqu’elle n’est pas utilisée. Sinon la console reste allumée en mode veille, de manière à permettre un démarrage très rapide quand on veut jouer. Étant donné que toutes les machines n’ont désormais besoin que de quelques secondes pour commencer à jouer, les rallumer ne devrait plus être un problème.

Comment activer l’économie d’énergie sur XBox One et XBox série X / S

En mode d’économie d’énergie, les consoles Xbox One, Xbox X et Xbox S démarrent en 45 secondes. Pour le configurer, suivez simplement ce chemin de paramètres, comme expliqué sur la page de support client :

Profil et système Réglages Général Mode d’économie d’énergie et de démarrage. Mode économie d’énergie

Aussi pour économiser de l’énergie, vous pouvez choisir de désactiver automatiquement la console après une période pendant laquelle elle n’est plus utilisée. Selon un calcul effectué à partir des prix de l’énergie au Royaume-Uni, le changement de ces options devrait désormais permettre une économie de 5,74 € par mois.

Mode d’économie d’énergie pour Playstation 4 et 5

L’économie d’énergie pour les consoles Playstation est plus complexe. Ces appareils présentent en effet différents types d’économies d’énergie. Comme vous pouvez le voir dans les tableaux publiés sur le site officiel, il existe des modes veille qui consomment quelques Watts et d’autres qui sont plus énergivores, puisqu’ils incluent la possibilité de télécharger les mises à jour du jeu ou de recharger les joypads. Pour comprendre quel type de paramètres sont actifs pour votre Ps 4, le chemin à suivre est le suivant :

Réglages Paramètres d’économie d’énergie Définit les fonctions disponibles en mode veille

Celui à suivre pour Ps 5 est légèrement différent :

Réglages Économie d’énergie Fonctions disponibles en mode repos

Comment modifier les paramètres de la Nintendo Switch

Pour ceux qui ont une Nintendo Switch, les problèmes sont moindres. Compte tenu de la taille et de la puissance de calcul, l’énergie pour le faire fonctionner est inférieure à celle requise pour les autres consoles. Même en mode veille, la Nintendo Switch ne consommera pas beaucoup. Cependant, si vous souhaitez toujours économiser de l’énergie et prolonger la durée de vie de la batterie de votre appareil, vous pouvez sélectionner le mode veille pour éteindre la console après une certaine période d’inactivité. Le chemin à suivre est celui-ci :

Maison Les paramètres du système Mode repos

Si par contre votre console est attachée au Dock, le seul moyen de la faire consommer moins d’énergie est de la mettre en mode avion.