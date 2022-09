La Journée nationale du cinéma établit un record de fréquentation en 2022 avec 8,1 millions de billets vendus

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Étiez-vous l’un des millions d’Américains qui ont passé une partie du week-end de vacances au cinéma ? Si tel est le cas, vous n’étiez pas seul car environ 8,1 millions de cinéphiles ont regardé des films dans leurs cinémas locaux samedi dans le cadre de la toute première Journée nationale du cinéma.

Plus de 3 000 cinémas ont participé à l’événement d’une journée, offrant des billets à 3 $ pour n’importe quel film, n’importe quelle heure de spectacle et dans n’importe quel format sur plus de 30 000 écrans. Certains théâtres offraient également des réductions sur les concessions à associer aux billets bon marché.

Des calculs simples révèlent que cela a représenté environ 24,3 millions de dollars grâce à la vente de billets à 3 dollars, faisant du 3 septembre le jour le plus fréquenté de l’année pour les théâtres aux États-Unis jusqu’à présent. Comscore a déclaré que le chiffre représentait une augmentation de neuf pour cent par rapport au samedi précédent.

Les 10 meilleurs films de la Journée nationale du cinéma, dans l’ordre, étaient Top Gun: Maverick, DC League of Super Pets, Bullet Train, Spider-Man: No Way Home, The Invitation, Beast, Minions: The Rise of Gru, Thor: Love et Thunder, Dragon Ball Super: Super Hero et Jaws.

Attends, Jaws ? C’est vrai. Le classique de Steven Spielberg de 1975 a été réédité aux formats IMAX et RealD 3D au cours du week-end. Il est normal que Jaws figure dans le top 10, car il a joué un rôle clé dans l’établissement de l’été comme heure de grande écoute pour les films à succès il y a tant d’années.

Au plus fort de la pandémie, lorsque la production de nouveaux films était au point mort, les propriétaires de théâtre désespérés ont eu recours à des superproductions classiques comme Jaws, Retour vers le futur, ET l’extra-terrestre, Psycho, Les Goonies et Jurassic Park à prix réduit pour essayer et attirer les cinéphiles. Cela a fonctionné alors, et cela a apparemment fonctionné encore une fois.

Au moins, la Journée nationale du cinéma a démontré que la nostalgie peut encore amener les gens à ouvrir leur portefeuille. Il a également prouvé que les billets à bas prix sont efficaces pour attirer les cinéphiles vers les salles de cinéma, même s’il n’y a pas de tout nouveau blockbuster à prendre.