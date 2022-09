Le Razer Kishi V2 remanié est maintenant disponible pour iPhone

Le Razer Kishi V2 pour iPhone a mis plus de temps que nécessaire à arriver mais est maintenant disponible pour le système d’exploitation Cupertino. Après avoir lancé l’homonyme pour Android en juillet, vient maintenant la version iOS pour le chiffre non négligeable de 120 €. Il s’agit de la deuxième génération de commandes de la marque, similaires à celles de Nintendo Switch, pour les appareils iOS, qui font du jeu mobile une véritable expérience de console.

Razer Kishi V2 améliorant la version originale

Si vous envisagez de passer au Razer Kishi d’origine, que Javier Gualix a examiné à l’époque, ou au contrôleur iOS, il y a certains avantages. Deux nouveaux boutons multifonctions qui peuvent être réaffectés dans l’application Nexus (le propre hub de jeu de Razer) si vous aimez jouer à des jeux plus complexes. Et il y a un bouton dédié qui vous mènera directement à l’application Nexus, bien que sa capacité à gérer l’intégration iOS reste à voir étant donné qu’Apple n’autorise pas le streaming natif des applications.

Mis à part la compatibilité du téléphone et de la connexion, la conception du Kishi V2 pour Android et iOS est presque identique. Cela indique que la version iOS du Kishi V2 partage les mêmes critiques, notamment les boutons gênants et l’absence de prise audio 3,5 mm pour ceux qui préfèrent la connectivité directe des écouteurs. Toutes les fonctions de bouton et de contrôle sont les mêmes sur les modèles iOS et Android, et les deux mesurent 3,6 x 7,1 x 1,3 pouces et pèsent 4,3 onces.

En parlant de boutons, ceux-ci ont été modélisés d’après les commandes de micro-interrupteurs tactiles trouvées sur un autre produit Razer, le contrôleur de console Wolverine V2. Le seul inconvénient est que dans cet appareil, nous n’aurons pas autant de déplacements que dans cette commande.

Razer apprend de sa concurrence

Il semble que Razer se soit inspiré de ses concurrents lors de la conception de la deuxième génération de contrôleurs mobiles Kishi, bien que cela importe moins dans le cas du Kishi V2 pour Android, puisque l’offre de Backbone est conçue pour les utilisateurs d’iOS. Maintenant que les consommateurs peuvent choisir entre les deux produits directement concurrents, des retours positifs sur la charge Lightning du Backbone One et la transmission audio 3,5 mm, l’intégration logicielle et le confort général en main pourraient convaincre même les fans fidèles du matériel Razer.

Le Kishi V2 pour iPhone nécessite iOS 15.4 ou version ultérieure et est compatible avec les modèles de l’iPhone SE (1ère et 2ème génération) à la série iPhone 13. Lightning, mais nous ne saurons pas avec certitude si Kishi V2 pour iOS le prendra en charge jusqu’à ce que c’est officiellement sorti.