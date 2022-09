Comment Anonymous a « piraté » les taxis de Moscou en obstruant les rues de la ville

L’attaque aurait été menée avec la collaboration de l’armée informatique d’Ukraine.

La campagne de piratage #OpRussia a trouvé une nouvelle cible. Le 1er septembre, des membres du collectif Anonymous ont attaqué Yandex, le service qui a pratiquement le monopole de la réservation et de la gestion des taxis à Moscou. Les chauffeurs de taxi de la capitale russe ont trouvé des dizaines d’appels tous en même temps et tous au même endroit. Le résultat est évident : ce qui est déjà l’une des capitales les plus fréquentées du monde a été complètement bloqué dans la zone de Kutuzovsky Pospect, où se concentrent les appels.

Yandex elle-même a reconnu l’attaque. La confirmation est venue de Polina Pestova, porte-parole de Yandex : « Le matin du 1er septembre, le taxi Yandex a découvert une tentative de certains attaquants d’interrompre notre service. Plusieurs dizaines de chauffeurs ont reçu la même demande de la région de Fili ». Cependant, Pestova a également garanti que l’application Yandex avait déjà été optimisée : « L’algorithme utilisé pour détecter et prévenir ces attaques a déjà été amélioré pour éviter des incidents similaires à l’avenir ».

Collaboration avec l’armée informatique d’Ukraine

Pour revendiquer l’attaque, certains comptes attribuables au mouvement Anonyme. En fait, les hackers avec des masques de Guy Fawkes n’ont pas de canaux officiels : n’importe qui peut revendiquer une attaque au nom d’Anonymous. Dans ce système, cependant, il y a des comptes qui sont devenus plus importants que d’autres. Ici, l’attaque a été revendiquée par Anonymous TV qui a également évoqué une collaboration avec l’IT Army of Ukraine, le réseau de hackers lancé pour défendre l’Ukraine par le vice-Premier ministre de Kiev, Mykhailo Fedorov.