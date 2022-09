Les fuites du boîtier Apple Watch Pro pourraient suggérer un nouveau bouton; côtés arrondis et non plats

Quelques sources ont publié des images de boîtiers tiers conçus pour la prochaine Apple Watch Pro. Les boîtiers pourraient pointer vers un bouton supplémentaire sur la nouvelle montre robuste, du côté opposé à la couronne numérique et au bouton latéral.

L’ajout à la gamme Apple Watch serait destiné aux sports et aux activités de plein air, un marché actuellement dominé par Garmin…

Que sait-on de l’Apple Watch Pro ?

Les premières rumeurs d’une Apple Watch Pro étaient vagues, suggérant qu’il pourrait s’agir d’une nouvelle version d’une Apple Watch Edition – un modèle plus sophistiqué avec un prix correspondant. Mais tout indique maintenant qu’Apple vise à affronter Garmin, en créant un modèle conçu pour les athlètes et les amateurs de plein air.

Les modèles Apple Watch existants présentent un certain nombre d’inconvénients pour les coureurs de fond, les grimpeurs, etc. La montre est assez facilement endommagée, donc pas idéale pour quelque chose qui pourrait subir quelques coups pendant l’escalade. La durée de vie de la batterie est limitée lorsque les entraînements sont actifs, ce qui la rend loin d’être idéale pour ceux qui courent des marathons et des activités similaires. Et la convivialité n’est pas idéale lorsque vous essayez de faire des choses en courant ou en faisant du vélo, en vous appuyant trop sur l’écran tactile.

L’approche de Garmin à cet égard consiste à fabriquer des montres robustes avec de grands écrans et de gros boutons physiques, et c’est ce que nous attendons d’Apple. La société propose la série Forerunner pour les athlètes et la série Instinct pour les activités de plein air plus générales, de la randonnée au vélo tout-terrain.

Nous nous attendons à un appareil physiquement plus grand, avec un boîtier de 47 mm et un écran d’un poil de moins de deux pouces. L’écran est réglé pour être plat, plutôt que celui arrondi sur les modèles existants, susceptible de mieux protéger le verre des chocs. On pense que le matériau du boîtier est du titane. Nous attendons également une batterie plus grande, pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Le nom Apple Watch Pro n’est qu’une supposition à ce stade, avec d’autres noms suggérés.

Les fuites de boîtier suggèrent des côtés arrondis, potentiellement un nouveau bouton

Des étuis de protection tiers ont été divulgués sur Weibo par Oncle Pan et sur Twitter par Sonny Dickson.

L’une des questions concernant la conception est de savoir si l’Apple Watch Pro aura les mêmes côtés arrondis que les modèles existants, ou si ces anciens rapports d’une montre à côtés plats pourraient être liés à ce modèle. Cependant, la forme de l’intérieur de ces boîtiers semble suggérer que la montre conservera sa forme habituelle aux côtés ronds.

La lèvre autour de l’écran semble soutenir les suggestions d’un écran plat, plutôt que l’actuel en forme de « bulle », qui se courbe hors du boîtier.

D’un côté, les choses ressemblent aux modèles existants. Nous pouvons voir des découpes pour la couronne numérique, le bouton latéral et le microphone.

Les choses deviennent plus intéressantes du côté opposé. On peut voir deux ouvertures, une longue et une plus ronde et plus ovale. L’un est susceptible d’être pour le haut-parleur, qui se trouve au centre de ce côté sur les modèles actuels. La position de cette découpe suggère qu’elle a été repositionnée de manière décentrée.

Mais cette deuxième découpe semble être conçue pour un bouton supplémentaire. Cela aurait du sens pour une montre destinée au marché Garmin, car un bouton physique est plus facile à utiliser avec les mains moites ou en déplacement (par exemple, en courant).

Les clauses de non-responsabilité habituelles s’appliquent

Ce que nous examinons ici ne sont pas de véritables pièces de boîtier Apple Watch, mais plutôt des étuis de protection conçus par des fabricants d’accessoires tiers.

Les fabricants d’accessoires font de leur mieux pour obtenir des schémas précis pour montrer la conception physique des nouveaux appareils Apple, afin qu’ils puissent avoir des produits prêts pour le lancement. Souvent, ils ont raison – mais pas toujours !

De plus, bien que l’interprétation la plus évidente de ce trou supplémentaire soit un bouton supplémentaire – comme cela aurait un sens logique pour le marché cible – ce n’est pas une certitude.

Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas longtemps à attendre jusqu’à ce que nous le sachions. Nous allons bien sûr apporter une couverture en direct de l’événement Far Out de cette semaine.

