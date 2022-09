Pourquoi les NFT sur Instagram et Facebook pourraient être un problème

Des jetons non fongibles peuvent être publiés sur Instagram et Facebook, voici les risques liés au phénomène.

Un futur décentralisé, à mi-chemin entre un deus ex machina et une chaîne de Ponzi. Le Métaverse, pour l’instant, est une pâle utopie qui se lance pour trouver de l’espace et de l’identité. La décision de Meta de faire atterrir Nft sur Facebook et Instagram va dans ce sens, et cela pourrait poser problème.

En 2018, le scandale des données Facebook-Cambridge Analytica. Les données personnelles de 87 millions de comptes sont utilisées sans leur consentement à des fins de propagande politique. Meme annee. Facebook permet à Netflix et Spotify de lire les messages privés sur les chats Messenger, Amazon d’obtenir les noms et coordonnées des utilisateurs. En 2021, 533 millions de numéros de téléphone et de données personnelles ont été volés et mis en vente sur un forum de hackers. Cette année, le rapport rédigé par les ingénieurs privacy de l’équipe Ad and business product de Facebook dénonce l’incapacité du réseau social à prendre en compte la plupart des informations personnelles des utilisateurs. Nos données, sur Facebook, maintenant Meta, ne sont pas en sécurité.

Que risquons-nous en chargeant des NFT ?

Dans ces conditions d’existence, le téléchargement de jetons non fongibles (certificats de blockchain qui attestent de l’authenticité d’œuvres ou d’actifs numériques) sur les plateformes de Meta peut ne pas être sécurisé. Pour ce faire, en fait, vous devez partager votre portefeuille numérique, un outil de paiement électronique qui stocke des versions virtuelles des cartes de débit et de crédit. Selon la logique de la blockchain transparente et traçable, typique des NFT, en associant le wallet à son compte chacun peut voir ce qu’il contient. En bref, Meta, en plus des données historiques dont il dispose déjà, acquiert des informations supplémentaires à partir des portefeuilles téléchargés par les utilisateurs qui souhaitent publier, vendre ou acheter du NFT.

Il y a aussi d’autres problèmes

Les données personnelles dans une blockchain peuvent être stockées indéfiniment. Ils durent pour toujours. De plus, les informations ne peuvent être modifiées que si elles concernent tous les blocs et les données saisies sont publiques et peuvent être consultées par tous les participants. Cependant, il n’est pas certain qu’un utilisateur ait indiqué que de telles données puissent être accessibles. Conformément au RGPD (Règlement général sur la protection des données) de l’Union européenne, l’utilisateur a le droit de supprimer les données personnelles lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, de demander la correction des informations incorrectes et de limiter le traitement ou l’utilisation des données personnelles. Chaque point est incompatible avec l’ADN du NFT. Pas seulement. En étendant les mécanismes du Web3 au grand public, il y a aussi le risque d’erreur inconsciente. Mots de passe mal protégés, achats risqués, le niveau de compétence de ceux qui manipulent les NFT pourraient représenter un nouveau problème. Les escroqueries dans le monde de la cryptomonnaie en bénéficieront certainement. Au cours de la dernière année, des NFT d’une valeur de plus de 100 millions de dollars ont été volés. Les clés d’un monde qui vaut déjà des milliards de dollars sont remises à des non-experts.

La cooptation des NFT par les grandes plateformes technologiques n’est pas surprenante. Le Web 2 suit l’odeur de l’argent, et Meta a parlé clairement, il veut faire des NFT un phénomène de masse, les arracher aux recoins périphériques d’Internet, les amener sur les plateformes grand public. D’autre part, ils sont nés pour appartenir au métaverse. Des mondes virtuels inopérants, où interagissent nos avatars, et où l’économie occupe sa nouvelle place dans l’éther numérique. Ils sont finalement un moyen de faire du shopping dans le Metaverse. Et tout n’a de valeur que s’il peut être acheté. Bref, ils servent à rendre moins pâle l’utopie d’un monde virtuel. Mais à quel prix.