Traqueur OnePlus Android 13 (OxygenOS 13) et liens de téléchargement

OnePlus a finalement annoncé OxygenOS 13 basé sur Android 13 pour ses téléphones. La nouvelle version d’OxygenOS est livrée avec de nouvelles fonctionnalités ainsi que des améliorations de l’interface utilisateur.

Les mises à jour logicielles jouent un rôle essentiel dans l’expérience utilisateur. Si vous êtes un utilisateur OnePlus et que vous souhaitez savoir quels téléphones OnePlus ont OxygenOS 13 basé sur Android 13, vous pouvez vérifier ce tracker. Le tracker comprend également des liens de téléchargement disponibles.

La Traqueur OnePlus Android 13 inclut des informations telles que la date d’arrivée d’Android 13 pour les téléphones OnePlus, quels téléphones OnePlus ont déjà reçu la version bêta ou la mise à jour stable d’Android 13. Ici, vous pouvez également vérifier si votre téléphone OnePlus est éligible pour OxygenOS 13 basé sur Android 13 ou non. Et s’il est éligible, l’appareil a-t-il déjà reçu la mise à jour ou obtiendra-t-il la mise à jour plus tard ?

Donc, si vous avez une telle requête concernant OxygenOS 13 basé sur Android 13, consultez le tracker OnePlus OxygenOS 13 complet.

Consultez également l’article détaillé sur OxygenOS 13 : Appareils pris en charge par OxygenOS 13, date de sortie et fonctionnalités

OnePlus a annoncé le 3 août OxygenOS 13 basé sur Android 13 aux côtés du OnePlus 10T. Et OnePlus peut commencer à tester OxygenOS 13 basé sur Android 13 d’un jour à l’autre pour la préparation de la version stable. La stabilité d’OxygenOS 13 est attendue vers octobre ou début novembre.

La version bêta d’OxygenOS 13 basée sur Android 13 sera d’abord publiée pour le OnePlus 10 Pro, le dernier téléphone phare de la société.

Téléphones éligibles OxygenOS 13

OxyegnOS 13 est livré avec de nouvelles fonctionnalités et modifications. Le design aquamorphique est celui que tout le monde veut essayer. Mais ce n’est pas excitant si votre appareil n’est pas éligible pour OxygenOS 13. Vous pouvez donc voir ici la liste des téléphones OnePlus qui recevront la mise à jour OxygenOS 13 basée sur Android 13. C’est une liste attendue.

OnePlus 10T

OnePlus 10R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 9RT

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus NordCE 2 5G

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus NordCE 5G

OnePlus As

Course d’as OnePlus

et téléphones plus récents

Téléphones OnePlus ayant reçu Android 13

Dans cette section, vous pouvez savoir quels téléphones OnePlus ont déjà reçu Android 13 ou ont commencé à recevoir la mise à jour ou quand un téléphone OnePlus particulier a reçu la mise à jour OxygenOS 13 basée sur Android 13. Cela s’applique aux mises à jour bêta et stables.

Pour l’instant, aucun des appareils n’a reçu la version bêta ou stable d’OxygenOS 13. Mais OnePlus peut publier la mise à jour bêta d’Android 13 OxygenOS 13 à tout moment. Et le premier appareil à recevoir la version bêta d’OxygenOS 13 sera le OnePlus 10 Pro. Oui, l’OEM teste l’aperçu du développeur Android 13 sur le OnePlus 10 Pro, mais il n’est pas basé sur le nouvel OxygenOS 13. Vous pouvez visiter ici pour en savoir plus sur l’aperçu du développeur Android 13 pour le OnePlus 10 Pro.

Télécharger Android 13 pour les téléphones OnePlus

Comme OnePlus permet aux utilisateurs d’installer manuellement la mise à jour pour mettre à jour le téléphone instantanément. Si vous souhaitez installer manuellement Android 13 sur votre téléphone OnePlus, vous pouvez télécharger les fichiers requis ici lorsqu’ils sont disponibles. Assurez-vous de télécharger le bon fichier pour votre appareil, car un mauvais fichier peut bloquer votre appareil.

OnePlus permet d’installer OTA zip en utilisant la méthode de mise à niveau locale et la ROM de récupération en utilisant la récupération de stock. Avant de mettre à niveau manuellement, assurez-vous toujours d’avoir le bon fichier et vérifiez s’il s’agit d’un fichier Android stable ou d’un fichier bêta Android.

Nous continuerons à mettre à jour le tracker Android 13 basé sur OxygenOS 13 chaque fois qu’une nouvelle mise à jour sera disponible. Et si vous souhaitez que nous ajoutions une autre section à ce tracker, n’hésitez pas à demander dans la section des commentaires.

