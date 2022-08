OnePlus 10T dévoilé avec une charge rapide de 150 W et un SoC Snapdragon 8+ Gen 1

La vue d’ensemble : Le OnePlus 10T 5G est livré avec un écran de résolution inférieure et un système de caméra pire que le combiné phare 10 Pro de la société, mais le compense avec un SoC amélioré, une charge plus rapide et un prix inférieur. Certains pourraient également préférer l’écran plat du 10T à celui incurvé du Pro.

Environ six mois après avoir dévoilé son smartphone phare, OnePlus présente enfin une version non Pro plus abordable, le 10T 5G. Bien qu’il soit toujours un combiné haut de gamme, il réduit de 250 $ le prix de lancement de son frère Pro tout en améliorant certaines caractéristiques (et en rétrogradant de nombreuses autres).

Le combiné dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces, 1 080 x 2 412 avec un taux de rafraîchissement dynamique qui bascule entre 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz en fonction du contenu. L’écran a également un taux de réponse tactile de 360 ​​​​Hz, une profondeur de couleur de 10 bits et une prise en charge HDR10 +.

Le OnePlus 10T est alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1 phare de Qualcomm (le 10 Pro utilise la version non-plus) associé à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. La société a développé une nouvelle solution de refroidissement pour le 10T avec la plus grande chambre à vapeur de tous ses téléphones.

Le département de la caméra a vu les mesures de réduction des coûts les plus importantes, OnePlus abandonnant même la marque Hasselblad et les fonctionnalités logicielles. Le combiné est livré avec un appareil photo principal IMX766 de 50 mégapixels avec OIS, un ultra large de 8 mégapixels et une macro de 2 mégapixels. À l’avant, il y a une caméra à mise au point fixe de 16 mégapixels située dans une découpe perforée.

D’autres déclassements notables par rapport à la version Pro sont l’absence de curseur d’alerte, le prise en charge Wi-Fi 6E manquante et une cote IP54 relativement dérisoire.

Le OnePlus 10T dispose d’une batterie de 4 800 mAh de taille décente avec un support de charge rapide de 150 W, avec une charge complète ne prenant que 19 minutes. Cependant, dans les pays dotés de prises de courant de 100 à 127 V, la vitesse de charge est limitée à 125 W, ce qui ralentit la charge du téléphone de 1 à 100 % une minute entière. La société affirme que la batterie conservera environ 80 % de sa capacité après 1 600 cycles de charge.

Le téléphone sera livré avec OxygenOS 12.1 basé sur Android 12 de la société préinstallé, et affirme qu’il recevra trois mises à jour Android majeures et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Le OnePlus 10T 5G sera disponible en Moonstone Black et Jade Green, avec des précommandes aux États-Unis à partir du 1er septembre et des expéditions à partir du 29 septembre. Le prix commence à 649 $ pour la déclinaison 8 Go / 128 Go, tandis que le modèle 12 Go / 256 Go coûtera 749 $.