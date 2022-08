La pratique d’iOS 16 Passkeys montre comment fonctionnera l’avenir sans mot de passe

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes d’iOS 16 est Passkeys. Cette fonction veut tuer le mot de passe car les utilisateurs n’auraient qu’à authentifier une connexion avec leur visage ou leur empreinte digitale. Bien que Passkeys ne soit pas lancé avec iOS 16 plus tard le mois prochain, Apple a donné un aperçu pratique de cet avenir sans mot de passe dans une nouvelle interview.

Voici comment Passkeys fonctionnera avec iOS 16, comme indiqué précédemment par Netcost-security.fr:

Pour les utilisateurs, la connexion avec un mot de passe fonctionnera à peu près de la même manière qu’une connexion avec iCloud Keychain et Face ID ou Touch ID. Il vous suffit de choisir un identifiant, de vous authentifier avec la biométrie, et c’est tout. Cependant, alors que iCloud Keychain remplit automatiquement votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans des champs de texte normaux, un mot de passe va bien au-delà.

Le système génère une clé unique accessible uniquement avec l’authentification de l’utilisateur via Face ID ou Touch ID. Cela empêche les sites Web malveillants d’essayer de voler vos mots de passe, car les clés d’accès sont stockées en toute sécurité dans le trousseau iCloud et ne sont pas visibles pour l’utilisateur.