La saison 4 de The Boys aura un protagoniste clair

Belle fin de saison 3

La fin de saison, même s’il est vrai qu’elle résout certains doutes pour nous (mais pas trop), nous laisse surtout beaucoup d’inconnues pour l’avenir de la franchise, parmi lesquelles on peut trouver ce que la CIA va faire maintenant qu’ils ont Soldier Boy sous leur pouvoir, que va-t-il se passer maintenant que Maeve est à court de pouvoirs et est caché à Homelander, ou que va faire Butcher maintenant qu’il lui reste un peu plus d’un an à vivre à la suite de l’abus du composé V temporaire , bien que pour nous, celui qui a le plus de potentiel Il a pour l’avenir, qu’adviendra-t-il de Ryan maintenant qu’il sera élevé par Homelander.

Eh bien, grâce à quelques annonces concernant la quatrième saison, nous aurons peut-être des réponses à certaines de ces questions.

Certaines signatures que nous aurons pour la prochaine saison ont récemment été révélées. Tout d’abord, nous aurons Valorie Curry donnant vie à Firecracker, une nouvelle héroïne créée exclusivement pour la série. Nous aurons également Susan Hayward dans le rôle de Sister Sage.

Enfin, et bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle signature, il a été confirmé que, suite à l’intrigue qui nous est présentée à la fin de la troisième saison, l’acteur Cameron Crovetti, qui interprète Ryan, deviendra un habitué à plein temps. Intéressant, vous ne trouvez pas ?

Ne me donne pas ces yeux

C’est ce qu’a confirmé le showrunner de la série, Eric Kripke lors d’une interview il y a quelques jours : « S’il est autorisé [a Homelander] élever Ryan le fera devenir un deuxième Homelander, ce qui aura des conséquences apocalyptiques. S’il reste dans cet environnement, il est sur la bonne voie pour devenir un autre Homelander », a déclaré Kripke. « Et donc je pense que c’est un indice de ce qui va être l’un des principaux conflits de la saison quatre, à savoir que Butcher et Homelander vont avoir cette bataille contre Ryan. » Quelle peur!

En plus des nouvelles signatures, nous aurons à nouveau nos protagonistes classiques tels que Karl Urban, Anthony Starr, Jack Quaid ou Ellin Moriarty. Il ne reste plus qu’à attendre la sortie de la quatrième saison. Pour le moment, nous n’avons pas de date confirmée, mais en raison des délais de production que ce type de série a habituellement, nous pourrions estimer que nous ne goûterons rien avant l’été 2023 ou le printemps 2024.

Bien sûr, ce qui est clair, c’est que la franchise a encore plusieurs atouts dans sa manche. Pour l’instant, avant la première de la quatrième saison, nous devrions avoir le spin-off Gen V, une nouvelle série qui nous racontera les aventures d’un groupe d’adolescents dotés de super pouvoirs au sein d’une université de la société Vought.

Et toi? Êtes-vous enthousiasmé par ces ajouts de la quatrième saison de The Boys?