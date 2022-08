Comment fonctionne une pompe à chaleur ?

Les pompes à chaleur chauffent la maison (ou l’appartement) de manière écologique sans gaz ni mazout. Vous avez besoin d’électricité uniquement pour le fonctionnement de la pompe. La chaleur vient du sol ou de l’air. Même à des températures inférieures à zéro.

Mais comment fonctionne réellement une pompe à chaleur ? Souvent lu : comme un réfrigérateur. Ou : vice versa comme un réfrigérateur. En fait, c’est vrai. Mais comment ça fonctionne la réellement?

Comment est construite une pompe à chaleur ?

Vous avez peut-être remarqué : Un réfrigérateur chauffe à l’arrière lorsqu’il refroidit les aliments à l’intérieur. Très chaud même. En termes simples, il extrait la chaleur du réfrigérateur pour le rendre plus frais à l’intérieur. Il conduit ensuite la chaleur vers l’extérieur et la dissipe sur le dos. Une pompe à chaleur fonctionne de manière similaire, mais se compose de deux parties : à l’extérieur de la maison, elle absorbe la chaleur de l’environnement, à l’intérieur de la maison, elle restitue la chaleur au système de chauffage.

Les deux parties en un coup d’œil : unité externe et interne d’une pompe à chaleur Vaillant (Image : Vaillant)

Le principe et l’image ci-dessus vous rappellent quelque chose ? Si vous dites maintenant : « Climatisation ! », alors vous n’avez pas tort. Les climatiseurs split se composent également de deux parties et évacuent la chaleur de l’intérieur vers l’extérieur. Cependant, le principe peut également être inversé, de sorte que vous pouvez même chauffer avec eux en hiver – comme avec une pompe à chaleur. réel Cependant, les pompes à chaleur sont des systèmes de chauffage nettement plus efficaces que les systèmes de climatisation.

Il existe différents types de pompes à chaleur. Avec les pompes à chaleur air-eau, il y a généralement un box dans le jardin. La partie de la pompe à chaleur située à l’extérieur de la maison peut également être enterrée.

Des tuyaux conduisent la chaleur de l’extérieur vers l’intérieur de la maison dans la chaufferie. C’est là que se trouve la deuxième partie de la pompe à chaleur, qui restitue la chaleur au système de chauffage.

Le chauffage existant distribue ensuite la chaleur comme d’habitude via les tuyaux de chauffage dans les murs aux radiateurs dans les pièces respectives.

Comment fonctionne une pompe à chaleur ?

Un réfrigérateur fonctionne avec un liquide de refroidissement en circuit fermé. De la chaleur y est ajoutée et retirée par compression et condensation. Je l’ai expliqué en détail dans l’article Pourquoi il fait plus chaud dans la pièce lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte.

Le réfrigérateur extrait la chaleur de l’intérieur pour la restituer à l’extérieur. La pompe à chaleur fonctionne en sens inverse : elle prélève la chaleur du sol ou de l’air extérieur pour chauffer la maison ou l’appartement à l’intérieur.

Un fluide frigorigène s’évapore dans la partie extérieure de la pompe à chaleur. Au cours de ce processus, il absorbe la chaleur – du sol ou de l’air. Ainsi, le réfrigérant chauffe. Un compresseur comprime ensuite la vapeur, la rendant encore plus chaude. Le réfrigérant a un point de vaporisation si bas que cela se produit également à très basse température.

Une petite quantité de chaleur est absorbée à l’extérieur (3), puis comprimée (4), délivrée au radiateur sous forme de température élevée (1) puis renvoyée à sa forme d’origine (2) (Image : wikipedia.org/gemeinfrei)

La vapeur se condense dans la maison et redevient liquide. Ce processus libère de la chaleur qui, via un échangeur de chaleur, chauffe l’eau du chauffe-eau, qui circule ensuite dans toute la maison.

Un starter est nécessaire comme quatrième élément du circuit. Il s’agit généralement d’un détendeur. Là, le réfrigérant s’évapore à nouveau et se refroidit tellement qu’il peut à nouveau absorber la chaleur à l’extérieur.

Quelles températures génère une pompe à chaleur ?

La structure de la maison détermine la quantité d’eau de la chaufferie qui doit être chauffée :

Dans quelle mesure la maison est-elle bien isolée ? – Alors : combien de chaleur perd-il ? Quelle est la surface des radiateurs ? – Alors : dans quelle mesure le chauffage peut-il émettre de la chaleur dans l’air ambiant ?

Une maison bien isolée avec un chauffage au sol important ne nécessite qu’une faible température de départ. C’est ainsi que s’appelle la température de l’eau qui circule dans les tuyaux et les radiateurs.

Dans les maisons mal isolées, la pompe à chaleur doit produire des températures plus élevées (Image : avantrend/Pixabay)

Un système de chauffage à basse température est donc installé dans de nombreux bâtiments neufs, qui ne chauffe que l’eau pour chauffer les pièces à 30 degrés. La grande surface de chauffage au sol est suffisante pour chauffer les pièces même avec des températures aussi basses.

Pour un appartement normalement isolé, où une partie de la chaleur est perdue en permanence par les fenêtres et les murs modérément isolants, l’eau du radiateur est chauffée à 40-50 degrés. Une pompe à chaleur peut également le faire, mais avec une consommation d’électricité plus élevée, c’est-à-dire avec des coûts plus élevés.

Dans un bâtiment ancien non isolé, dans lequel se trouvent encore de vieux convecteurs et radiateurs, 65 degrés peuvent également être nécessaires. C’est plus cher, mais fondamentalement faisable. Les pompes à chaleur modernes peuvent certainement chauffer de l’eau tiède à 70 degrés.

Conclusion : les pompes à chaleur chauffent aussi les bâtiments anciens

Une pompe à chaleur et un réfrigérateur fonctionnent sur le même principe. La comparaison est donc correcte. Néanmoins, la différence est grande, car pour installer une pompe à chaleur, une maison existante doit être modifiée à plusieurs endroits.

Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, une partie de la pompe à chaleur doit être installée. De plus, ceux-ci doivent être reliés les uns aux autres par des tuyaux afin qu’un cycle soit créé.

La pompe à chaleur fonctionne de manière respectueuse du climat et à faible coût, de préférence dans une maison bien isolée. Cependant, des pompes à chaleur très performantes peuvent également générer des températures pour chauffer un bâtiment ancien mal isolé. Ensuite, cependant, les avantages pour l’environnement et le portefeuille diminuent.