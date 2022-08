Stranger Things & Dune : ce seront les cartes que les fans voudront collectionner

Sans aucun doute, deux des phénomènes geek les plus acclamés de l’année dernière ont à voir avec un film et une série télévisée. Le premier est Dune, de Denis Villeneuve, dont la première a eu lieu en septembre 2021 en laissant un très bon goût en bouche et en promettant davantage à partir de 2023, et le second a à voir avec le succès de la quatrième saison de Stranger Things… faut-il dire quelque chose?

le succès a ces choses

Le succès de ces deux franchises a été si retentissant que logiquement toutes sortes de marques apparaissent à l’horizon, prêtes à exploiter les revenus de cette renommée qu’elles ont gagnée et qui amènent les fans à vouloir collecter pratiquement tout le merchandising qui en découle. Et les cartes à collectionner sont l’un de ces domaines où il y a beaucoup de place pour la collection.

Ainsi Zerocool vient d’annoncer la collaboration avec deux sociétés, d’une part Netflix et d’autre part Legendary Films, pour mettre en vente deux collections de cartes à collectionner inspirées des personnages de Dune et de Stranger Things. Il y aura également un troisième basé sur la franchise classique de Kevin Smith qui sortira bientôt en salles (13 septembre) et ce n’est autre que Clerks III.

Cette édition de cartes à collectionner ne sera pas une publication de la collection typique de cartes et c’est tout, mais il s’agit plutôt d’éditions extraordinairement élaborées, de très bonne qualité et conçues pour durer des années entre les mains de collectionneurs, ce sont donc de petites œuvres d’art encapsulé dans un superbe travail artistique et d’impression, tant pour les matériaux utilisés, que pour sa finition laminée et bien sûr le design de chacun d’eux.

Dans le cas des cartes à collectionner Stranger Things, chaque détail a été soigné pour transmettre cette idée d’un produit ancré dans les années 1980, avec un cadre autour des personnages qui sent bon ces années-là. Comme vous pouvez le voir sur l’image que vous avez juste au-dessus, ceux de Dune nous identifient également, non seulement le personnage, mais aussi la ville-famille à laquelle ils appartiennent.

Un marché toujours en hausse

Les cartes à collectionner sont depuis des temps immémoriaux un moyen de sauvegarder un petit morceau de ces bandes dessinées, films et séries que nous aimons tant dans un format que nous pouvons échanger avec d’autres amis qui les collectionnent également. En commercialisant avec l’ancien système d’enveloppes, on finira par avoir quelques doublons que l’on pourra toujours s’échanger lors de rendez-vous geek ou à distance via des pages en ligne spécialisées dans ce type de merchandising.

Quoi qu’il en soit, ce mouvement n’est pas mal du tout car la quatrième saison de Stranger Things a déjà été cataloguée comme l’une des meilleures de l’histoire de la fiction Netflix et se poursuivra avec une cinquième fournée d’épisodes, alors que Dune se prépare déjà pour deux futurs films en 2023 et 2025 du même réalisateur. Zerocool a donc de nombreux mois devant lui pour convaincre les fans des deux franchises qu’ils ont besoin de ces spectaculaires cartes à collectionner.