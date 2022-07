Les jeux qui gâchent le plaisir : l’esclavage des micropaiements

Au cours de la dernière décennie, un nouveau type de contenu a proliféré dans les jeux, appelés micropaiements. C’est-à-dire de petites sommes d’argent qui n’atteignent souvent pas quelques ou trois euros, et pour lesquelles on peut obtenir un élément essentiel (ou non) au sein d’un jeu vidéo. Qu’il s’agisse d’une ressource, de pièces de monnaie, de personnages divers, d’armes, d’éléments esthétiques, d’étapes ou de tout ce que le développeur a imaginé que nous sommes intéressés à avoir et ce que nous pourrions être prêts à payer.

5 jeux qui ont enlevé votre illusion

Le résultat de ces pratiques est que les jeux vidéo ont cessé de coûter seulement les 70 ou 80 euros de leur prix plein, ce que disent les entreprises, mais ces montants sont montés en flèche bien plus loin à 100, 150, 200 ou plus. Tout dépendra de combien nous sommes prêts à serrer le portefeuille et à quel point les programmeurs ont été diaboliques pour compliquer les choses dans une progression normale du jeu qui finit par nous pousser à visiter le store plus que nous ne le souhaiterions.

De plus, si nous avons décidé de vouloir faire cette courte liste de jeux qui nous enlevait notre illusion de s’amuser à base de micropaiements, c’est après avoir appris qu’en seulement huit semaines, Diablo Immortal a atteint les 100 millions de dollars de revenus grâce à ces items qui inondent tout, et dont la communauté s’est amèrement plainte après avoir vu que Blizzard avait transformé sa franchise mythique en un distributeur automatique éhonté.

Alors si vous le pensez, on va retenir cinq cas qui ont été (ou sont) particulièrement sanglants :

fermeville

C’était en 2009 lorsque, dans le feu de l’arrivée des smartphones, une entreprise a conçu ce que l’on pourrait considérer comme l’un des premiers free 2 play qui, au fil des années, nous savons tous ce que pay 2 win indique vraiment. Avec ce développement innocent dans lequel nous avons créé des fermes et récolté la récolte, nous avons réalisé l’importance des micropaiements axés sur l’acquisition de temps (également des tomates, des choux-fleurs, des petits arbres, des animaux, etc.) pour continuer à collecter des matières premières dans le jeu . Tout le plaisir qui était mort instantanément lorsque nous avons été obligés de rester debout pendant des heures… à moins que nous ne payions.

FIFA

Sans aucun doute, la saga FIFA doit apparaître sur ses propres mérites car toute la partie de sa célèbre FUT (FIFA Ultimate Team) est conçue pour que les enfants n’arrêtent pas d’acheter des enveloppes avec ces cartes qui nous permettent de faire des équipes de rêve, avec footballeurs de tous les temps et qui nous donnent plus tard la possibilité de concourir à un niveau supérieur dans des matchs en ligne. Qui n’a pas payé pour voir si Ronaldo Nazario sort ?

Remasterisation de Call of Duty Modern Warfare

Activision a également sauté dans le train du micropaiement, mais avec un peu plus de décorum que de nombreuses autres entreprises. Bien qu’il y ait eu un moment qui a soulevé la communauté dans les bras lorsqu’un pack de cartes pour la version remasterisée, « Variety map pack », était au prix de 15 euros par rapport aux 10 qu’il coûtait dans le jeu sans remasterisation. En plus de cela, à la plus grande indignation des joueurs, ce package a atteint les utilisateurs de PC entièrement gratuitement via la version originale de Call of Duty Modern Warfare qui fonctionnait toujours.

Pierre de coeur

Sans aucun doute, c’est le laboratoire qui a conduit Blizzard à lancer Diablo Immortal. Un jeu de cartes basé sur World of Warcraft qui a non seulement levé des centaines de millions d’euros ces dernières années, mais qui a également ensemencé ses menus avec tout un chapelet de micropaiements qui se concentrent sur nous en via la case sans même nous donner envie de chercher récompenses Jouer. Et c’est que même les DLC sont commercialisés sous forme d’enveloppe de carte et non comme des packs de démarrage avec un jeu de base à partir duquel s’améliorer.

Star Wars Battlefront 2

Il est resté dans la mémoire comme l’exemple clair de ce que cela indique de gâcher le plaisir et l’expérience de jeu lorsque la méta est conçue à la recherche de joueurs à la caisse oui ou oui. La progression et les récompenses ont obligé les joueurs à investir d’innombrables heures, avec la claire intention de les pousser vers le store pour qu’ils sortent les euros. Sous la pression de la communauté, Electronic Arts a reculé, bien que la colère et le scandale aient été si grands que cela a été le point de départ de nombreuses lois dans différents pays pour mettre fin aux soi-disant « boîtes à butin ».