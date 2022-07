Comment regarder l’émission Surface TV sur Apple TV +

Apple TV+ présente aujourd’hui sa dernière série dramatique Surface, avec Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de Sophie. Sophie souffre de pertes de mémoire, qui, selon elle, sont causées par des blessures subies lors d’une précédente tentative de suicide. Mais alors qu’elle se débat avec l’amnésie, elle découvre que l’histoire qu’on lui a racontée n’est peut-être pas la vérité.

Bien que le thriller d’amnésie soit un trope commun, il est nouveau dans la bibliothèque Apple TV+ et Surface est la première contribution d’Apple au genre. L’émission comporte de nombreux rebondissements pour garder les téléspectateurs accrochés, bien que le résultat global soit un peu mélodramatique.

Mbatha-Raw dirige la série, après sa performance exceptionnelle dans la première saison de The Morning Show d’Apple. Oliver Jackson-Cohen joue le mari mystérieux. La surface est produite par Hello Sunshine.

Les trois premiers épisodes sont diffusés aujourd’hui, le 29 juillet, le reste de la saison se déroulant chaque semaine avec de nouveaux épisodes tous les vendredis jusqu’au 2 septembre.

Surface Épisode 1 : 29 juillet 2022

Surface Épisode 2 : 29 juillet 2022

Surface Épisode 3 : 29 juillet 2022

Surface Épisode 4 : 5 ​​août 2022

Surface Épisode 5 : 12 août 2022

Surface Épisode 6 : 19 août 2022

Surface Épisode 7 : 26 août 2022

Surface Épisode 8 : 2 septembre 2022

Best Foot Forward, une série familiale mettant en vedette un protagoniste amputé de 12 ans, est également diffusée aujourd’hui sur le service de streaming d’Apple.

Les prochaines sorties très médiatisées sur Apple TV + en août incluent la série limitée Five Days at Memorial, la comédie Bad Sisters de Sharon Horgan et la dernière saison de SEE. Le premier long métrage d’animation 3D d’Apple Luck arrive le 5 août. For All Mankind, Loot, Black Bird et Physical diffusent également leurs finales de saison ce mois-ci.

