Winamp lance une nouvelle version après quatre ans

Nullsoft Winamp 5 est un lecteur de musique rapide, flexible et haute fidélité pour Windows. Winamp prend en charge la lecture de nombreux types audio (MP3, OGG, AAC, WAV, MOD, XM, S3M, IT, MIDI, etc.) et vidéo (AVI, ASF, MPEG, NSV), des apparences personnalisées appelées skins (prenant en charge à la fois Winamp 1 classique .x/2.x skins et Winamp 3 freeform skins), plug-ins de visualisation audio et d’effets audio (y compris deux plug-ins de visualisation dominants dans l’industrie), une bibliothèque multimédia avancée, une prise en charge de la radio et de la télévision Internet, l’extraction de CD et la gravure de CD .

Cette version complète lit les MP3, AAC, WMA, etc. Compatible avec les plug-ins Winamp 2 ; Socket en charge complète des skins classiques et modernes ; Lit les vidéos ; dispose d’une puissante bibliothèque multimédia ; Parcourir les stations de radio et de télévision Internet ; Vidéos musicales et chansons Internet intégrées ; Visualisations groupées ; et graver et extraire des CD.

Fonctionnalités de Winamp : un éditeur de listes de lecture et un égaliseur graphique à 10 bandes avec des préréglages définissables par l’utilisateur qui peuvent charger automatiquement des fichiers spécifiques. Il inclut également le prise en charge des entrées/sorties Windows Media Technology 4.0 et le décodeur MP3 Fraunhofer standard de l’industrie.

Fonctionnalités

Synchronisation de bureau sans fil avec Winamp pour Android

Importation de la bibliothèque iTunes

Refonte majeure du podcast, y compris un nouveau répertoire propulsé par Mediafly

Nouvelle prise en charge de Windows 7, y compris les commandes du lecteur de la barre des tâches

Disponible en 16 langues dont le turc, le roumain et le portugais brésilien

Générateur de listes de lecture amélioré

Ajoutez la barre d’outils Winamp et contrôlez la lecture depuis votre navigateur (facultatif)

Quoi de neuf

C’est l’aboutissement de 4 ans de travail depuis la version 5.8. Deux équipes de développement et une période de pause induite par la pandémie entre les deux. Pour l’utilisateur final, il peut sembler qu’il n’y ait pas beaucoup de changements, mais la partie la plus importante et la plus difficile consistait en fait à migrer l’ensemble du projet de VS2008 vers VS2019 et à tout construire avec succès.

Les bases sont maintenant posées et nous pouvons maintenant nous concentrer davantage sur les fonctionnalités. Qu’il s’agisse de réparer / remplacer les anciens ou d’en ajouter de nouveaux. Le numéro de build restera 9999 pour cette version, par exemple si/quand il y a une version rc2 ou finale (les builds peuvent être identifiés par nom de fichier + horodatage). Nous allons le réinitialiser pour 5.9.1.

Bien que des tests internes approfondis aient déjà été effectués, cela est toujours marqué comme une version Release Candidate. Toutes les fonctionnalités doivent être testées. Si possible, veuillez tester les installations sur Windows 7 – 8.1. Il y a déjà eu des rapports de DLL qui ne se chargent pas 🙁

Amélioré : compatibilité Windows 11

Amélioré : Lecture des flux https://

Amélioré : Mise à jour et organisation du code de liste de lecture html

Amélioré: [in_mkv] prise en charge vp8

Amélioré: [in_mod] Lecture des modules compressés .itz, .mdz, .s3z et .xmz

Amélioré: [ml_wire] Nouveau répertoire de podcasts fonctionnel

Amélioré: [out_ds] Afficher correctement les informations sur l’appareil au format Unicode

Fixé: [in_midi/in_mkv/nu/pfc] fuites de mémoire

Fixé: [in_mp3] id3 genre vide affiché comme Blues ou Psychobilly

Fixé: [jnetlib/ml_online/ml_wire] API JavaScript JSAPI2

Divers : lame_enc & libsndfile maintenant des liens statiques au lieu de dll dynamiques

Divers : libmpg123, libflac & zlib maintenant des liens statiques au lieu de dll dynamiques

Divers : libalac.dll ajouté au dossier partagé dans le cadre de la mise à jour alac

Divers : travail majeur de refactorisation du compilateur

Divers : de nombreux autres ajustements généraux, améliorations, corrections et optimisations

Divers : Le système d’exploitation minimum requis est maintenant Windows 7 SP1

Divers : Nouvelle section d’aide en ligne et nouveaux articles

Divers : SDK désormais compatible avec VS2017 et versions ultérieures

Divers : la syntaxe de gestion des versions a été modifiée en v5.xx

Divers : les runtimes Winamp\Microsoft.VC142.CRT sont désormais installés sur Win7/8

Supprimé : Onglet Bento Browser – Au revoir, et merci pour tous les poissons !

Actualisé: [alac/in_mp4] ALAC 2017-11-03-c38887c5

Actualisé: [enc_lame] LAME 3.100.1

Actualisé: [freetype.wac] type libre 2.12.1

Actualisé: [gif] giflib 5.1.4

Actualisé: [in_cdda] libdiscid 0.6.2

Actualisé: [in_flac/enc_flac] libFLAC 1.3.4

Actualisé: [in_mod] libopenmpt 0.7.0 & Portaudio 19.7.0

Actualisé: [in_mp3] libmpg123 1.29.3

Actualisé: [in_vorbis] libogg 1.3.5 & libvorbis 1.3.7

Actualisé: [in_wave] libsndfile 1.1.0

Actualisé: [OpenSSL] OpenSSL 3.0.3

Actualisé: [png] libpng 1.6.37

Actualisé: [vp8] WebM libvpx 1.11.0

Actualisé: [zlib] zlib 1.2.12

Problèmes connus

Destiné à être corrigé dans 5.9.1

À propos de la boîte de dialogue => Crédits

Ne prend plus en charge les caractères Unicode

Le prise en charge d’Unicode dans Plush a été interrompue lors de la migration vers VS2019

Éditeur AVS

Le menu principal n’est plus localisé

Espérons que ce sera corrigé pour 5.9.1

Goutte de lait

Certains préréglages produisent des erreurs (erreur dans le code par image, etc.)

Un autre effet néfaste du processus de migration.

Pour l’instant, nous avons activé de force le paramètre « supprimer tous les avertissements »,

supprimé les préréglages les plus affectés du package,

et (sur les mises à jour), nous avons renommé les 11 préréglages les plus affectés avec l’extension .off.

Nous espérons le corriger complètement pour 5.9.1

Calcul ReplayGain cassé pour les fichiers vorbis (.ogg)

C’est aussi un problème dans 5.8

Découvert trop tard, nous l’espérons être corrigé pour 5.9.1

Décodeur NSV VP3 = cassé/manquant

ml_wire Podcasts

omBrowser utilise le moteur IE(10), que certains sites de podcast ne prennent plus en charge.

Nous avons fixé les abonnements https en général,

mais si les abonnements https manuels ne fonctionnent pas, essayez http à la place.

Pour 5.9.1 et au-delà, nous pouvons envisager de remplacer le moteur de navigateur interne par exemple Mozilla ou Chromium.

Peau bento