Les utilisateurs de BMW piratent votre voiture comme s’il s’agissait d’un mobile

Depuis quelques années, un modèle économique s’est consolidé dans de nombreux domaines qui conçoit les produits comme un service. En d’autres termes, il semble que nous n’achetons pas quelque chose pour le posséder et en profiter comme, quand et où nous voulons, mais que ces objets font partie d’un type de bien qui est toujours contrôlé par l’entreprise qui nous l’a vendu. et ne nous donne accès à un certain avantage qu’après un versement mensuel de quelques euros.

Le paiement du service atteint les voitures

Nous ne pouvons pas exactement identifier un moment où le marché a changé dans cette direction, mais si nous le faisions, nous placerions sûrement ce moment dans la journée où il était possible de payer et de convertir cette dépense en journal à partir du téléphone mobile. En seulement deux clics sur l’écran du téléphone, nous pourrions déjà nous abonner à une plateforme de streaming, ou choisir des options au sein d’un même service pour personnaliser les avantages pour lesquels nous souhaitons payer mois par mois.

Il était donc clair que lorsque notre voiture atteindrait le territoire des smartphones, quelque chose comme cela pourrait arriver. Et en fait ça se passe. À tel point que cela nous a laissé avec des décisions aussi controversées de la part d’entreprises comme Tesla, qui lancera un abonnement mensuel pour le pack de conduite autonome lors de son lancement commercial. Ou BMW (au Kingdom-Uni), où l’on apprend qu’ils veulent facturer aux utilisateurs de leur voiture un montant proche de 18 euros par mois pour l’activation et l’utilisation des sièges chauffants pour ceux qui n’ont pas payé le pack lors de leur achat c’est nouveau. . C’est le cas de la BMW M4 2014.

Des mouvements comme celui-ci signifient que les marques ne voient pas d’inconvénient à nous vendre une voiture avec des extras installés, mais désactivés, qui ont un coût important dans leur fabrication si, à l’horizon, la possibilité de nous faire payer pour les utiliser apparaît à l’horizon. Ainsi s’ouvrent les portes d’une entreprise qui peut apporter des bénéfices importants. Ou non?

La réaction des utilisateurs arrive

Mais bien sûr, face à de telles pratiques, certains utilisateurs de véhicules de marques telles que BMW, Volkswagen ou Audi ont décidé de sauter ces plans et de se rebeller pour activer toutes les fonctions en recourant à des services qui font la même chose que les concessionnaires officiels mais pour un prix beaucoup plus bas. En fin de compte, nous ne parlons pas d’investir de l’argent dans des composants ou des systèmes supplémentaires (qui coûtent eux-mêmes), mais d’activer ceux que nous avons installés et que le fabricant y a mis malgré le fait que nous ne les avons pas demandés à l’époque.

Il y a par exemple des utilisateurs qui optent pour cette activation (pirate ?) loin des services officiels des marques et peuvent, dans le cas de certains modèles BMW, activer CarPlay et les commandes vocales dans leur voiture pour seulement 48 euros. Bien moins que ce qu’ils vont demander chez un revendeur officiel.

Les voitures, avec leurs systèmes d’exploitation et leurs fonctions intelligentes, sont devenues une sorte de téléphone mobile où vous pouvez mettre et enlever ce que vous voulez à la demande : non seulement activer les sièges chauffants, mais aussi améliorer la navigation par satellite et la précision des cartes, permettent le téléviseur de diffuser des contenus lors de la conduite sur route (ce qui est strictement interdit) ou que des aides à la conduite telles que la gestion de la vitesse, le suivi de voie, etc. sont mis en service sans avoir à payer ce qu’il demande, dans ce cas, BMW.

Ce qui semble clair, c’est que dans les prochaines années, il sera décidé si les voitures deviendront ou non un service. Et les utilisateurs qui ne sont pas tout à fait d’accord avec cela trouveront toujours un moyen de contourner ces protections. Après tout, nous parlons de logiciel et là où il y a un programme, il y a un pirate prêt à le casser. Et en cela, il semble que de nombreux conducteurs de marques comme BMW le soient.