Opensignal est sorti avec son dernier rapport et c’est intéressant. Tous les principaux opérateurs vantent leur version la plus rapide de la 5G avec un nom marketing différent. Pour T-Mobile, son UC (Ultra Capacity), Verizon utilise UWB (Ultra Wideband), et AT&T l’appelle 5G+. Opensignal a maintenant quantifié la fréquence de disponibilité de ces connexions 5G améliorées, leur rapidité, etc.

Suite à son vaste rapport mobile sur les opérateurs américains plus tôt ce mois-ci, Opensignal a publié « Quantifier les nouveaux services améliorés 5G aux États-Unis » en tant que premier rapport de l’industrie sur son site Web.

« Opensignal a analysé l’expérience mobile des utilisateurs américains lorsqu’ils sont connectés aux services 5G premium sur les trois opérateurs américains : 5G+ d’AT&T, Ultra Capacity 5G (5G UC) de T-Mobile et 5G Ultra Wideband (5G UW) de Verizon. Pour cette analyse, nous appelons toutes ces offres Enhanced 5G pour plus de commodité. Ces services offrent une expérience nettement meilleure que la 5G basée sur des bandes de fréquences plus basses, qui sont souvent réutilisées à partir de la 4G.

Dans l’ensemble, le 5G UC de T-Mobile et le 5G UWB de Verizon ont des vitesses moyennes presque identiques, mais T-Mobile gagne par une grande marge de disponibilité tandis que Verizon offrait une meilleure expérience pour les jeux, les services vocaux OTT et les expériences vidéo avec sa 5G améliorée. .

Comparaison 5G améliorée

Dans tous les comtés des États-Unis où Opensignal a vu le service 5G des opérateurs, T-Mobile était en tête avec une large marge avec 41,9 % d’entre eux, y compris 5G Ultra Capacity.

Pendant ce temps, la 5G UWB de Verizon était disponible dans 11,7 % d’entre eux et AT&T 5G+ n’était disponible que dans un minuscule 1,7 %.

Pour la vitesse, T-Mobile et Verizon étaient au coude à coude pour les performances moyennes améliorées de téléchargement et de téléchargement 5G :

Cependant, Verizon a pris la première place pour les expériences de jeu, de voix et de vidéo, mais les trois opérateurs étaient relativement proches :

En conclusion, Opensignal dit :

« D’après cette analyse, il est clair que le lancement de la bande C à partir de janvier 2022 a transformé le paysage 5G aux États-Unis et a rendu l’expérience des utilisateurs avec AT&T et Verizon plus compétitive avec la 5G de T-Mobile et son spectre médian de 2,5 GHz. Les résultats ici sont également frappants en raison des différences avec le rapport Opensignal US 5G Experience de juillet 2022. »

Pour consulter tous les détails, consultez le rapport complet sur la 5G améliorée.

