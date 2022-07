Spotify ajoute un nombre record d’utilisateurs au deuxième trimestre, perd toujours de l’argent

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Spotify a continué d’ajouter des abonnés et des utilisateurs actifs mensuels tout en augmentant ses revenus au deuxième trimestre. Il a tout de même enregistré une perte nette, mais le géant du streaming ne devrait pas s’inquiéter lorsque la croissance publicitaire et le revenu moyen par utilisateur ont également augmenté.

Le nombre d’abonnés Spotify premium (payants) a atteint 188 millions à la fin du deuxième trimestre. Cela représente une augmentation par rapport aux 182 millions au premier trimestre et à 14 % en glissement annuel. Pendant ce temps, les utilisateurs actifs mensuels (MAU) ont atteint 433 millions, contre 422 millions au premier trimestre et 19 % en glissement annuel. Les deux chiffres ont dépassé les propres prévisions de l’entreprise.

L’augmentation du nombre d’utilisateurs marque la plus forte croissance jamais enregistrée par Spotify au deuxième trimestre, ce qu’elle attribue à des facteurs tels que les réactivations en Europe et la « force de la génération Z » en Amérique latine.

Spotify avait prévu des chiffres de croissance plus faibles en raison de la perte d’utilisateurs suite à la fermeture de ses opérations russes en avril. Le PDG Daniel Ek s’attendait à terminer le mois de juin avec 187 millions d’abonnés payants et 428 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Les revenus publicitaires de Spotify ont également augmenté de 31% à 365 millions de dollars, « atteignant un niveau record en pourcentage des revenus totaux à 13% ». Les ventes de publicités ont contribué à faire grimper les revenus de 23 % à 2,86 milliards d’euros (2,90 milliards de dollars), et le revenu moyen par utilisateur a augmenté d’environ 16 cents pour atteindre 4,60 $. Cependant, la société a tout de même enregistré une perte d’exploitation trimestrielle de 194 millions d’euros (197 millions de dollars) et une perte nette de 125 millions d’euros (127 millions de dollars).

The Verge note que le succès de Spotify survient dans une période difficile pour son activité de podcast. « Reply All » a diffusé son dernier épisode le 23 juin après que les co-animateurs Alex Goldman et Emmanuel Dzotsi aient quitté la société de production Gimlet. De plus, les Obama ont choisi de ne pas prolonger l’accord Spotify qu’ils ont signé en 2019 et ont plutôt signé avec la plateforme de podcasting rivale Audible.

Spotify attire toujours de nombreux fans de podcasts grâce à des émissions comme The Joe Rogan Experience ; l’hôte controversé a un accord avec la société d’une valeur de plus de 200 millions de dollars.

En janvier, le musicien Neil Young a demandé à Spotify de supprimer son contenu sur la « désinformation » du vaccin de Rogan. Plusieurs autres artistes ont rejoint la campagne, mais le podcast, qui attire environ 11 millions d’auditeurs par épisode, est resté.