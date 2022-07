Spotify arrête discrètement l’accessoire de tableau de bord Car Thing

En bref : Eh bien, cela n’a pas pris longtemps. Environ cinq mois après avoir mis à la disposition du grand public son lecteur intelligent à commande vocale pour véhicules, Spotify a discrètement arrêté l’appareil. Si vous en voulez toujours un, il est en vente à un rabais substantiel jusqu’à épuisement des stocks.

Spotify a commencé à tester un appareil à commande vocale pour les voitures en 2019. Surnommé Car Thing, il n’était initialement disponible que pour un petit groupe de membres Spotify Premium invités aux États-Unis. L’appareil représentait la première incursion de Spotify dans le hardware bien que la société ait insisté sur le fait qu’il s’agissait davantage d’apprendre comment les gens écoutent de la musique et des podcasts dans leurs véhicules qu’une indication d’un passage au hardware.

Un déploiement plus large – mais toujours limité – a commencé en 2021 et en février dernier, Spotify a fait de Car Thing un véritable appareil grand public accessible à tous (mais avec une hausse de prix de 10 $).

Dans son dernier rapport sur les résultats publié le 27 juillet, Spotify a discrètement déclaré que sa marge brute déclarée avait été affectée négativement par sa décision d’arrêter de fabriquer Car Thing. Spotify a enregistré une charge ponctuelle de 31 millions d’euros (31,4 millions de dollars) associée à l’arrêt de la fabrication.

Un porte-parole de Spotify a déclaré à TechCrunch qu’un certain nombre de facteurs, notamment la demande de produits et les problèmes de chaîne d’approvisionnement, ont contribué à leur décision d’arrêter la production. Les appareils existants continueront de fonctionner normalement, a déclaré la personne, ajoutant que l’initiative avait permis de débloquer des apprentissages utiles. [about listening habits in vehicles].

Curieusement, Spotify propose toujours Car Thing sur son site Web à un prix très avantageux. Normalement 89,99 $, le gadget est en vente pour 49,99 $ dans le cadre de la vente de liquidation de Spotify.