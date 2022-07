Le scanner d’empreintes digitales Google Pixel 6a permet à certains utilisateurs non enregistrés de déverrouiller le téléphone

En bref : le téléphone Pixel 6a de Google n’arrivera que plus tard cette semaine, et bon nombre des premières critiques sont positives, mais il semble que certains qui ont mis la main sur le combiné économique tôt ont découvert un problème inquiétant : le capteur intégré à l’écran. déverrouille l’appareil pour des personnes aléatoires, plutôt que de restreindre l’accès à ceux qui ont enregistré leurs empreintes digitales.

Le Pixel 6a, qui est disponible en précommande depuis le 21 juillet, sera lancé le 28 juillet. De nombreux premiers test ont fait l’éloge du téléphone, mais plusieurs YouTubers ont trouvé ce qui pourrait être un énorme problème avec le capteur d’empreintes digitales sous-écran permettant aux personnes non enregistrées déverrouiller le téléphone. Regardez la vidéo ci-dessous à partir de la marque 1:14 pour voir ce comportement étrange se produire.

Tous ceux qui touchent le capteur du Pixel 6a ne peuvent pas déverrouiller le téléphone. Geekyranjit note que sa femme et sa fille ne peuvent pas y accéder, mais il y parvient en utilisant son pouce gauche non enregistré.

S’il s’agit d’un problème sur les téléphones Google Pixel 6a, cela dissuaderait probablement de nombreuses personnes soucieuses de la sécurité d’en acheter un. C’est un territoire familier pour Google ; le scanner d’empreintes digitales du Pixel 6 s’est avéré problématique en raison de la lenteur avec laquelle il déverrouillait le combiné, ce qui, selon la société, était le résultat d’algorithmes de sécurité améliorés. Une mise à jour a été publiée pour résoudre le problème et Google a décidé de remplacer le capteur du Pixel 6a. Bien que le modèle le moins cher soit nettement plus rapide, le changement semble avoir entraîné un problème encore pire.

Google n’a pas encore commenté les rapports, il n’a donc pas reconnu ce problème de sécurité potentiellement dangereux avec le système de sécurité biométrique. S’il se confirme, Google espère sans doute qu’une simple mise à jour logicielle pourra y remédier.

Les combinés Pixel ont une réputation de longue date pour leur lancement avec divers bugs et autres problèmes. Une fissure capillaire dans la connexion de soudure sur le codec audio du Pixel d’origine a causé tellement de problèmes qu’elle a conduit à un recours collectif. Il y avait également des problèmes d’écran avec le Pixel 2, plusieurs bugs dans le Pixel 3, une qualité de construction douteuse dans le Pixel 5 et le Pixel 6 rejetant les appels (et le déverrouillage lent susmentionné).

Merci Phandroïde