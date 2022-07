Intel pourrait apporter ses processeurs à 56 cœurs aux stations de travail

Dans le contexte : Intel a annoncé pour la première fois la gamme de processeurs Xeon Sapphire Rapids fin 2019 et a publié des informations à leur sujet au compte-gouttes depuis. Avec jusqu’à 56 cœurs et une mémoire intégrée, ce seront les processeurs Intel les plus puissants et les plus énormes à ce jour.

Intel met régulièrement à jour le logiciel d’entreprise pertinent en préparation de Sapphire Rapids depuis plus d’un an. Certains de ces logiciels sont open source et source de petites fuites. La semaine dernière, un chalutier trouvé une référence à un processeur inconnu dans le journal de démarrage d’un Core Linux, le Intel W9-3495.

Tout d’abord, le nom : Intel utilise « W » pour ses processeurs de station de travail, par exemple, le W-3375. Il n’a pas encore mis de chiffres après le « W », donc cela pourrait signifier plusieurs choses, mais cela ressemble beaucoup à la nomenclature utilisée par la série Core – i5, i7, i9. Cela pourrait impliquer l’existence de processeurs W7 ou W5 similaires avec un nombre de cœurs inférieur.

Deuxièmement, les caractéristiques. Le journal de démarrage indique que le W9-3495 a 56 cœurs / 112 threads et une fréquence de base de 1,8 GHz (ce n’est probablement pas définitif). Il répertorie les instructions AMX et AVX-512 en tant que caractéristiques du processeur.

Cependant, il ne dit pas si le W9-3495 possède ou non les 64 Go de mémoire HBM2e intégrée pour lesquels Sapphire Rapids a suscité l’infamie, et je parierais que ce ne sera pas le cas. C’est un prix prohibitif, et c’est aussi quelque chose qu’Intel réserverait à ses processeurs phares de centre de données comme argument de vente.

Cependant, les processeurs de station de travail d’Intel ont généralement la plupart des fonctionnalités de leurs homologues côté serveur. Si le W9-3495 ne fait pas exception, il aura huit voies de DDR5 et un mélange de voies PCIe 5.0 et PCIe 4.0 totalisant 80. Il utilisera certainement l’architecture Willow Cove et le nœud Intel 7 (une nouvelle image du 10nm Enhanced nœud SuperFin Mouthful) et le nouveau socket LGA4677-X.

Ce sera également un mile au-dessus des offres actuelles d’Intel. Le produit phare de la station de travail d’aujourd’hui est le W-3375, qui n’a que 38 cœurs / 76 threads et utilise l’architecture Ice Lake de fin 2019 et le nœud 10 nm de première génération. Il est également bloqué avec DDR4 et PCIe 4.0. Il coûte la modique somme de 4 499 $ – aïe – et n’est vraiment disponible que par l’intermédiaire des OEM, un sort que, espérons-le, le W9-3495 pourra éviter.