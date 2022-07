Au revoir An An, le plus vieux panda mâle gardé en captivité est mort à 35 ans

Panda An An est mort dans un zoo de Hong Kong à l’âge de 35 ans, six ans après sa compagne Jia Jia. Il était le plus vieux mâle gardé en captivité.

Crédit : Ocean Park

Le panda An An est mort à l’âge de 35 ans. Il était le plus ancien spécimen mâle gardé en captivité, détenant le record de longévité de son genre. Le panda, qui vivait dans l’Ocean Park de Hong Kong depuis 1999, a été euthanasié après une période de quelques semaines au cours de laquelle il a montré une détérioration progressive de son état de santé. Comme l’indique un communiqué du zoo, An An mangeait de moins en moins et à partir du 17 juillet a complètement cessé de manger des aliments solides, ne prenant que l’eau et les boissons mises à disposition du personnel vétérinaire. Les périodes de repos s’étaient également considérablement allongées, signe d’un état de santé précaire.

Lorsqu’il a atteint un stade terminal, les vétérinaires d’Ocean Park et du Département de l’agriculture, de la pêche et de la conservation, avec l’approbation du Centre chinois de conservation et de recherche pour le panda géant, ont pris la décision douloureuse mais inévitable de le faire euthanasier, mettant ainsi un fin à ses souffrances. L’injection létale a été réalisée le 21 juillet à 8 h 40, heure locale, par le Dr Paolo Martelli, directeur du service vétérinaire d’Ocean Park. Le panda est mort au « Hong Kong Jockey Club Sichuan Treasures », l’enclos dans lequel il vit depuis 23 ans.

An An a été donné à Hong Kong par le gouvernement chinois avec son partenaire Jia Jia, décédé en 2016 à l’âge avancé de 38 ans. À ce jour, c’est le panda ayant la plus longue durée de vie jamais détenu par des humains. Dans la nature on pense que ces merveilleux animaux peuvent vivre en moyenne autour de 20 ans, alors que les spécimens privés de leur liberté peuvent aller jusqu’au double des années. L’Ocean Park a indiqué qu’An An est décédé à un âge équivalent à 105 ans pour un humain. Dans la déclaration, il a été souligné qu’avec son partenaire, il était un « ambassadeur » dans la promotion de la nature et de la conservation. Ce n’est pas un hasard si le panda géant (Ailuropoda melanoleuca) est également dans le symbole WWF ; malgré les énormes efforts déployés pour sa protection et des progrès significatifs, il s’agit toujours aujourd’hui d’une espèce menacée d’extinction, classée vulnérable (code VU) dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

« An An est un membre indispensable de notre famille et a grandi avec le parc. Il a également construit un lien d’amitié solide avec les habitants et les touristes. An An nous a laissé de bons souvenirs avec de nombreux moments émouvants. Son intelligence et son enjouement vont beaucoup nous manquer », a déclaré Paulo Pong, président d’Ocean Park Corporation. «Je suis reconnaissant au personnel vétérinaire et aux gardiens du parc d’avoir surveillé An An 24 heures sur 24 pendant ses dernières heures. Nous sommes convaincus que les clients du parc se joindront à nous pour rendre un dernier hommage à notre bien-aimé An An qui a vécu bien au-delà de l’espérance de vie moyenne de son espèce. Son héritage sera le meilleur témoignage de l’engagement continu du parc à fournir les meilleurs élevages et soins médicaux aux pandas géants, avec le Centre chinois de conservation et de recherche pour le panda géant comme partenaire essentiel dans tous les aspects au fil des ans. . La mission d’An An et Jia Jia sera promue par les pandas géants Ying Ying et Le Le qui sont au Giant Panda Adventure », a conclu l’exécutif.