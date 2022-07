Netflix déploie un bouton d’abonnement externe pour les utilisateurs iOS

Plus tôt cette année, Apple a commencé à autoriser les applications «lecteurs» à fournir des liens externes aux clients afin qu’ils puissent se connecter et payer un abonnement en dehors de l’App Store. Maintenant, Netflix déploie une option dans son application iOS qui amène les utilisateurs sur son site Web afin de terminer un nouvel abonnement Netflix.

Comme indiqué par plusieurs utilisateurs et également confirmé par Netcost-security.fr, l’application Netflix utilise désormais la nouvelle API iOS pour les applications de lecture qui dirige l’utilisateur vers un site Web externe avant de s’abonner. On ne sait pas exactement quand Netflix a commencé à déployer cette option pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, mais d’après les rapports, le déploiement semble désormais être mondial.

Lorsque vous appuyez sur le bouton d’abonnement, un message indique que « vous êtes sur le point de quitter l’application et d’accéder à un site Web externe ». L’application note également que la transaction ne sera plus sous la responsabilité d’Apple et que toute la gestion des abonnements devrait se faire sous la plateforme de Netflix.

Tous les comptes ou achats effectués en dehors de cette application seront gérés par le développeur « Netflix ». Votre compte App Store, les méthodes de paiement enregistrées et les fonctionnalités associées, telles que la gestion des abonnements et les demandes de remboursement, ne seront pas disponibles. Apple n’est pas responsable de la confidentialité ou de la sécurité des transactions effectuées avec ce développeur.

En appuyant sur le bouton Continuer, vous accédez au site Web de Netflix où vous pouvez saisir vos données personnelles, choisir un mode de paiement et souscrire à un forfait Netflix. Ceci, bien sûr, permet à Netflix de ne pas payer la commission de 30 % pour chaque abonnement effectué dans les applications iOS, qui est réduite à 15 % pour les abonnements récurrents après un an.

Il convient de noter qu’Apple considère les applications de lecture comme celles qui offrent du contenu numérique tel que des magazines, des journaux, des livres, de l’audio, de la musique ou de la vidéo comme fonctionnalité principale de l’application.

Netflix avait déjà abandonné les abonnements intégrés à l’application

Malgré cette mise à jour, Netflix avait depuis longtemps abandonné les abonnements intégrés à l’application. En 2018, la société a publié une mise à jour de son application iOS qui supprimait l’option permettant aux utilisateurs de s’abonner à Netflix directement à partir de son application officielle pour iPhone et iPad. Sans surprise, Apple a tenté d’empêcher Netflix de rediriger les utilisateurs d’iOS pour qu’ils souscrivent à un forfait Netflix à l’aide de Safari.

En raison de récentes enquêtes antitrust, Apple a finalement autorisé certains types d’applications à proposer des méthodes d’abonnement alternatives en dehors de l’App Store sans avoir à payer de commission à l’entreprise. Plus récemment, Apple a également été contraint d’autoriser les applications App Store à fournir des méthodes de paiement tierces dans certains pays comme les Pays-Bas et la Corée du Sud.

L'application Netflix pour iOS est disponible sur l'App Store. Avez-vous vu la nouvelle invite d'abonnement ?

