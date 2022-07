Netflix sévit contre le partage de mots de passe en facturant les abonnés pour ajouter des maisons supplémentaires

Une patate chaude : Partager les mots de passe des comptes Netflix avec leurs amis et leur famille est quelque chose que font de nombreux abonnés, mais le géant du streaming n’est pas content de toutes ces pertes de revenus potentiels. Dans sa dernière tentative pour résoudre le problème, Netflix demande aux clients de cinq pays d’Amérique du Sud de payer des frais supplémentaires s’ils souhaitent que leurs comptes soient utilisés dans d’autres foyers. Si le test s’avérait concluant, le programme pourrait être étendu à l’échelle mondiale.

Plus tôt cette année, Netflix a déclaré que le partage de mots de passe était l’une des principales raisons pour lesquelles il a perdu des abonnés – environ 200 000 – pour la première fois en une décennie, notant que plus de 100 millions de foyers utilisent régulièrement des comptes payés par d’autres. La société a déclaré que cette pratique « affecte notre capacité à investir dans de nouveaux programmes télévisés et films ».

Bloomberg écrit que Netflix demande désormais aux clients en Argentine, au Salvador, au Guatemala, au Honduras et en République dominicaine de payer des frais supplémentaires si leur compte est utilisé en dehors de leur résidence principale pendant plus de deux semaines.

Netflix sait que de nombreuses personnes aiment accéder à leurs comptes pendant leurs vacances, de sorte que les frais ne s’appliqueront pas lors de voyages, tant que le compte n’a pas été utilisé auparavant à cet endroit. Ceci est autorisé une fois par emplacement et par an. De plus, la nouvelle restriction n’affectera pas les utilisateurs d’appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables.

Quant au prix, il équivaut à 1,70 $ en Argentine et à 2,99 $ dans les autres pays, c’est-à-dire par mois et par foyer supplémentaire. Il est également possible d’ajouter des maisons supplémentaires en fonction du forfait des utilisateurs : un forfait de base en autorise un ; Les plans standard vous en donnent deux ; et les abonnés au forfait Premium peuvent ajouter quatre maisons différentes.

La dernière expérience est différente de celle lancée par Netflix au Chili, au Costa Rica et au Pérou en mars, qui coûtait entre 2 et 3 dollars par mois. L’option « membre supplémentaire » permet aux abonnés d’ajouter jusqu’à deux nouvelles personnes à leur compte, qui obtiennent ensuite un sous-compte lié à leur adresse e-mail, leur propre flux et la possibilité de regarder Netflix en même temps que le compte principal. titulaire. Mais cela aurait conduit à une confusion sur ce qui constitue un ménage.

Netflix indique qu’il identifie les maisons à l’aide d’adresses IP, d’identifiants d’appareils et d’activités de compte. Si un compte est utilisé en dehors de la résidence principale pendant plus de deux semaines, les titulaires seront avisés d’ajouter le ménage ou de changer leur adresse principale pour une nouvelle ; sinon, ce téléviseur sera bloqué.

En plus de générer des revenus supplémentaires grâce au partage de mots de passe, Netflix s’associe à Microsoft pour introduire son niveau moins cher et financé par la publicité plus tard cette année.