Comment réparer l’iPhone ne peut pas entendre l’appelant à moins d’être sur le haut-parleur

Les iPhones sont très populaires pour de nombreuses raisons, notamment en ce qui concerne les performances matérielles et logicielles. Maintenant, comme on pouvait s’y attendre, un iPhone est un excellent appareil qui n’a tout simplement aucun défaut ni problème. Mais, est-ce ainsi tout le temps ? Non, ceux-ci sont également vulnérables aux problèmes logiciels et matériels comme les autres téléphones.

L’un des problèmes les plus courants qui préoccupent un certain nombre d’utilisateurs d’iPhone est lorsque la personne ne peut pas entendre l’appelant sur l’iPhone à moins qu’elle ne passe au haut-parleur. Si vous rencontrez également le même problème avec votre iPhone, suivez ce guide pour connaître les différentes méthodes de dépannage à résoudre. ne peut pas entendre sur les iPhones sauf sur le haut-parleur.

La principale raison d’obtenir un téléphone est de passer et de répondre à des appels téléphoniques. Et, tout ce qui entraverait de telles opérations peut être très ennuyeux pour ces utilisateurs, surtout s’ils prennent beaucoup d’appels tout au long de la journée. Et passer au haut-parleur pour prendre des appels n’est pas quelque chose que n’importe qui pourrait faire confortablement. Heureusement, il existe des solutions à tous les problèmes, y compris celui-ci. Jetons donc un coup d’œil à la liste des différentes méthodes de dépannage pour résoudre ce problème.

Les correctifs pour iPhone ne peuvent pas entendre l’appelant à moins d’être sur le haut-parleur

Maintenant, cela pourrait être dû à n’importe quelle raison. Peut-être s’agit-il d’un bogue logiciel ou même d’un bogue matériel. Donc, dans ce cas, vous devez essayer différents correctifs jusqu’à ce que le problème soit résolu. Commençons donc par la méthode de dépannage très basique.

Correctif n°1 : Redémarrez votre iPhone

La première et la plus courante méthode de dépannage consiste à redémarrer votre iPhone. Lui donner une bonne vieille fonction d’extinction et d’allumage corrige un certain nombre de choses dans le monde. Dans le cas de l’iPhone, vous devez effectuer un redémarrage forcé qui peut aider à résoudre ce problème. Voici les étapes.

iPhone 8, SE 2, 11 et versions ultérieures

Appuyez et relâchez le bouton d’augmentation du volume.

Maintenant, appuyez et relâchez le bouton de réduction du volume.

Et enfin, maintenez enfoncé le bouton d’alimentation.

Dès que le logo Apple apparaît à l’écran, relâchez le bouton.

Série iPhone 7

Appuyez simultanément sur le bouton de volume bas et le bouton d’alimentation et maintenez-les enfoncés.

Au fur et à mesure que le logo Apple apparaît, relâchez les deux boutons.

iPhone 6 et iPhone SE 1

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’alimentation ainsi que le bouton d’accueil.

Relâchez les deux boutons au fur et à mesure que le logo Apple est relâché.

Correctif #2 : Vérifiez si l’iPhone est connecté à un appareil Bluetooth

Maintenant, si vous êtes quelqu’un qui utilise un certain nombre d’appareils Bluetooth tels que Apple AirPods ou n’importe quel haut-parleur Bluetooth, il est tout simplement possible que vous n’entendiez pas la voix de l’appelant depuis l’écouteur de l’iPhone. Parce que le son de l’autre extrémité va probablement à l’appareil connecté. Donc, vérifiez toujours et assurez-vous qu’aucun appareil Bluetooth n’est connecté pendant que vous passez ou prenez un appel.

Selon le type d’iPhone, vous devez balayer vers le bas depuis le coin supérieur droit ou vers le haut depuis le bas pour lancer le centre de contrôle. Maintenant, appuyez simplement sur l’icône Bluetooth pour l’éteindre. Assurez-vous toujours que le Bluetooth est désactivé avant de prendre ou de passer des appels.

Correctif n°3 : modifier les paramètres d’accessibilité

Si le problème est dû à un bogue logiciel ou si vous pouvez entendre l’appelant mais à un volume très faible, vous pouvez également suivre ce correctif.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone.

Allez maintenant dans Accessibilité. Il sera disponible en général dans les anciennes versions d’iOS.

Faites défiler un peu et ouvrez Audio/Visuel. Et éteindre Suppression du bruit du téléphone .



. Un autre paramètre que vous devez modifier dans Accessibilité consiste à activer Compatibilité des aides auditives sous Appareils auditifs.



Ces paramètres peuvent vous aider avec le volume élevé pendant les appels et même si vous ne pouvez pas entendre l’appelant sur votre iPhone. Oui, vous n’avez plus besoin d’activer le haut-parleur. Eh bien, certains de ces paramètres peuvent être placés à différents endroits en fonction de la version iOS. Assurez-vous donc de rechercher les paramètres finaux que vous devez activer ou désactiver.

Correctif n ° 4: nettoyez l’écouteur

Maintenant, l’écouteur est une partie très délicate de votre appareil et est sujette à la poussière et aux petites particules qui s’y logent. Lorsqu’il y a trop de saleté ou de poussière, vous n’entendrez aucun son. Vérifiez et nettoyez donc toujours la zone délicate avec un chiffon doux et sec. Vous pouvez utiliser une petite brosse à dents souple pour éliminer tout type de poussière ou de saleté. Pour de meilleurs résultats, souffler un peu d’air dessus aidera également à éliminer la saleté ou la crasse.

Correctif n°5 : Vérifiez si l’appareil est bloqué en mode casque

Maintenant, si vous utilisez une paire d’écouteurs filaires ou sans fil, il est possible que votre iPhone soit bloqué en mode casque. Pour résoudre ce problème, vous pouvez soit redémarrer votre appareil mobile, soit simplement connecter puis déconnecter vos écouteurs. Même après avoir effectué cette tâche, si vous ne pouvez toujours pas sortir votre iPhone de son mode casque, vous devrez vous rendre au centre de service et faire vérifier votre appareil.

Et si vous avez un iPhone avec une prise casque 3,5 mm, le nettoyer avec un bourgeon souple peut également fonctionner.

Correctif n° 6 : Réinitialiser l’iPhone

Si aucune des méthodes ci-dessus n’a fonctionné pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation d’usine de votre iPhone pour voir si cela résout le problème. Notez que lorsque vous effectuez une réinitialisation d’usine pour votre iPhone, vous perdrez toutes les données qui n’ont pas été sauvegardées sur votre PC ou votre stockage iCloud. Assurez-vous donc d’effectuer une sauvegarde de toutes vos données avant de procéder à la réinitialisation d’usine. Maintenant, suivez ces étapes pour effectuer une réinitialisation de votre iPhone.

Lancez l’application Paramètres sur votre iPhone.

Maintenant, appuyez sur Général, suivi de Transférer ou Réinitialiser l’iPhone.



Appuyez sur Réinitialiser. Vous verrez deux options parmi lesquelles choisir.

Sélectionnez l’option qui dit Effacer l’iPhone.



Confirmez que vous souhaitez effacer toutes les données et laissez maintenant votre iPhone effectuer une réinitialisation.

Une fois la réinitialisation effectuée, vérifiez et voyez si le problème persiste. Si ce n’est pas le cas, le problème est résolu.

Et c’est ainsi que vous pouvez résoudre le problème. Et si aucun des correctifs n’a fonctionné pour vous, il y a de fortes chances que ce problème soit causé par une panne matérielle. Il est donc conseillé d’envoyer votre appareil au centre de service après avoir effectué une réinitialisation d’usine et remarqué que le problème persiste. Si votre appareil est sous garantie et n’a pas été endommagé par un accident ou quoi que ce soit qui annulerait la garantie, vous pourrez obtenir un remplacement pour votre iPhone défectueux.

