Remplacement Stream-On : tout sur l’interdiction et les alternatives au service

La fin de Stream On et Vodafone Pass indique que vous ne pouvez plus réserver ces services et bientôt les clients existants ne pourront plus les utiliser non plus. Mais il existe des alternatives, dont certaines sont moins chères et meilleures que les offres détaxées. Vous bénéficiez d’un tarif avec un volume de données totalement illimité à partir d’environ 30 euros et moins par mois.

Fin de Stream On et Vodafone Pass

Il y avait quatre versions du Vodafone Pass.

Stream On de Telekom et le Vodafone Pass sont des offres dites détaxées. Cela vous permet d’utiliser des services en ligne sélectionnés tels que Spotify, YouTube, Disney+ ou Whatsapp sans que la consommation ne soit déduite de votre volume de données inclus. Les applications incluses dépendent de l’offre individuelle.

Si vous utilisez fréquemment ces applications, cela peut être une bonne affaire. Cependant, l’Agence fédérale des réseaux a interdit la commercialisation de Stream On et Vodafone Pass en avril 2022. En cause, un arrêt de la CJUE de l’automne 2021, qui considère les offres détaxées comme incompatibles avec l’égalité de traitement des données. L’inégalité de traitement, que les militants du réseau avaient critiquée pendant des années, a finalement été évaluée par la CJCE comme une violation de la neutralité du réseau. L’Agence fédérale des réseaux est alors intervenue.

Au passage, nous avions déjà critiqué cette inégalité dans l’utilisation des données en 2017. Son collègue Peter Giesecke a vu bien avant l’Agence fédérale des réseaux que les offres ne peuvent pas maintenir la neutralité du net :

Combien de temps puis-je encore utiliser les offres de notation zéro ?

Si vous avez encore un tel contrat, vous pouvez toujours l’utiliser. Source : Adobe Stock

Dans un premier temps, cela indique que vous ne pouvez plus réserver aucune des offres. Selon l’ordonnance BNetzA, Telekom et Vodafone ont dû s’arrêter à partir du 1er juillet 2022. Depuis lors, vous ne pouvez plus réserver Stream On et Vodafone Pass.

En tant que client existant, vous pouvez utiliser l’offre un peu plus longtemps. Si vous avez déjà réservé l’une des deux offres de votre tarif, vous pouvez utiliser Stream On et Vodafone Pass jusqu’à fin mars 2023.

Ai-je un droit de résiliation spécial avec Stream On ?

Vous ne bénéficierez probablement pas d’un droit spécial de résiliation. Source : Adobe Stock

Le contrat devant apparemment être modifié à l’issue de la commercialisation des offres détaxées, la question se pose de savoir si les clients disposent d’un droit de résiliation particulier. Selon Telekom, la réponse est clairement « non ». La société fait valoir que Stream On est une offre complémentaire gratuite au contrat réel, qui peut être annulée sur une base mensuelle. Par conséquent, il n’y a pas de droit de résiliation spécial pour les clients Stream-On.

Jusqu’à présent, nous n’avons trouvé aucune déclaration officielle de Vodafone sur le sujet, mais nous supposons que la société argumentera de la même manière ici. Encore une fois, les différents laissez-passer ne sont qu’un ensemble complémentaire au contrat réel, c’est pourquoi vous n’avez probablement pas de droit de résiliation spécial.

Alternative : tarifs illimités

Avec un forfait illimité, vous pouvez regarder Netflix en déplacement toute la journée. Source : Adobe Stock

Si vous vouliez utiliser l’un des deux tarifs détaxés, il est malheureusement trop tard pour cela maintenant. Mais même si vous en utilisez actuellement un, une alternative pourrait être une meilleure option. Les plus évidents sont les tarifs dits illimités de divers fournisseurs. Ceux-ci vous offrent un volume de données illimité, qui n’est pas limité à des applications spécifiques.

Vous n’avez donc pas à vérifier à l’avance si l’application que vous souhaitez utiliser est incluse dans votre tarif ou si vous devez réserver un autre forfait pour celle-ci. Vous pouvez simplement commencer à surfer et utiliser autant de données que vous le souhaitez. Bien sûr, c’est légèrement plus cher qu’un plan limité, mais cela peut être moins cher que les plans détaxés.

Bien sûr, cela dépend du contrat que vous aviez et du nombre de forfaits que vous utilisez. Dans le Vodafone Pass, par exemple, quatre forfaits sont proposés, chacun coûtant entre 5 et 10 euros par mois. En plus du contrat proprement dit. Quelque chose apparaît sur la facture.

Les tarifs illimités ne sont pas forcément une bonne affaire non plus, mais démarrez à environ 30 euros si vous n’avez pas besoin de la connexion la plus rapide. Nous avons résumé pour vous les offres disponibles et ce qui les différencie dans l’aperçu suivant des tarifs illimités :

Avec GigaMobil XL, Vodafone propose également un tarif illimité comme alternative, mais à environ 80 euros par mois, c’est assez cher. Chez Telekom, l’option illimitée s’appelle Magenta Mobil XL et coûte même 85 euros par mois.

De temps en temps, il y a aussi des offres spéciales de discounters, où vous pouvez obtenir un tarif illimité pour 10 ou 15 euros. Cependant, la vitesse est généralement limitée ici ou le tarif bon marché n’est valable que pour une certaine période de temps, puis il devient plus cher. Cela vaut cependant la peine d’être surveillé.

Ai-je besoin d’un volume de données illimité ?

Pour obtenir le bon plan, vous devez savoir combien de données vous utilisez. Source : Adobe Stock

Mais avant d’opter pour un tarif illimité, vous devez vous demander si vous avez besoin d’un volume de données illimité. Bien sûr, cela dépend fortement de la quantité de données que vous utilisez par mois. Nous savons que la consommation de données sans fin donne un sentiment de liberté, mais ce n’est pas le bon choix pour tout le monde.

Les contrats individuels de téléphonie mobile offrent désormais jusqu’à 40 Go d’utilisation de données par mois, ce qui est beaucoup et généralement moins cher que les tarifs illimités. Pour savoir quel est le meilleur choix pour vous, vous devez d’abord savoir combien de données vous utilisez par mois.

Vous pouvez analyser votre comportement d’utilisation et voir combien de temps vous utilisez différentes applications et services au cours de la journée. Vous pouvez ensuite utiliser notre calculateur de données mobiles pour voir votre consommation mensuelle. Si vous voulez savoir exactement, nous vous expliquons dans le même article comment vous pouvez voir votre consommation mensuelle de data :

Enregistrer les données : utilisez Spotify, Netflix et Co. hors ligne

Les téléchargements peuvent vous faire économiser des données mobiles. Source : Adobe Stock

Si vous utilisez trop de données pour un tarif limité, vous pourrez peut-être réduire votre consommation en téléchargeant des films et de la musique sur votre réseau Wi-Fi domestique, puis en les regardant et en les écoutant hors ligne lorsque vous êtes en déplacement. Les films et les vidéos consomment beaucoup plus de volume de données que la musique, les chats ou les images. C’est pourquoi vous devriez commencer ici en premier.

Avec de nombreux grands fournisseurs tels que Netflix et Amazon Prime, vous pouvez télécharger le contenu sur votre smartphone ou votre tablette et le regarder hors ligne plus tard. Même Youtube vous permet d’extraire les vidéos de la plateforme si vous avez un abonnement premium. Bien sûr, il est important ici que vous téléchargiez le contenu dans le WLAN et non avec les données mobiles, sinon tout cela a l’effet inverse.

