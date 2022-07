Oeufs au réfrigérateur : comment bien les conserver

Combien de temps les œufs se conservent-ils au réfrigérateur ? Quand doivent-ils aller au frigo au plus tard ? Comment les œufs se protègent-ils de la détérioration? Tout ce que vous devez savoir dans cet article.

Les œufs frais doivent-ils être au réfrigérateur ?

En Allemagne, les œufs frais sont généralement vendus non réfrigérés – au supermarché, dans le magasin de la ferme ou au marché hebdomadaire. Même à la maison, vous n’êtes pas obligé de mettre immédiatement les œufs au réfrigérateur. Un endroit sombre et frais suffit – une cave ou un réfrigérateur avec un compartiment cave.

Sur le paquet, vous trouverez deux dates :

quand mettre les oeufs au frigo

lorsque les œufs ont atteint leur date de péremption

Si vous achetez les œufs individuellement au marché hebdomadaire, calculez vous-même les données. Dans la section suivante, nous expliquons comment procéder.

Vous trouverez deux dates sur chaque paquet d’œufs (Image : Peter Giesecke)

Néanmoins, des institutions comme la Chambre d’agriculture recommandent de mettre les œufs au réfrigérateur après achat. Cela prolonge la durée de conservation. Dans tous les cas, évitez de stocker les œufs dans un endroit frais et de les réchauffer ensuite à température ambiante. Cela permet aux germes de se former.

Lorsque devoir oeufs au frigo?

Les œufs ont une peau protectrice naturelle qui éloigne les germes : la cuticule. Il se trouve directement sous la coquille calcaire et protège les œufs des germes, c’est-à-dire des bactéries qui traversent la coquille poreuse.

Pour les œufs non réfrigérés, cette protection dure jusqu’à 18 jours après la ponte. La première date sur l’emballage indique quand cette protection expire et quand vous devez mettre les œufs au réfrigérateur au plus tard. Au cas où vous deviez faire le calcul vous-même : les œufs du marché hebdomadaire étaient généralement pondus le jour même ou la veille.

Oeufs au réfrigérateur : au fond de la clayette en verre et avec vue sur la date de péremption (Photo : Peter Giesecke)

Je mets toujours mes œufs au réfrigérateur après les avoir achetés. Je les laisse dans l’emballage. De cette façon, j’ai toujours un œil sur la date de péremption.

J’avais l’habitude de transférer les œufs sur le plateau fourni avec le réfrigérateur. J’ai ensuite enlevé l’étiquette avec les dates de péremption et je l’ai collée sur un œuf. Vous pouvez découvrir ci-dessous pourquoi je ne le fais plus aujourd’hui. Je mets une note avec la date d’achat avec les œufs du marché ou du chariot à œufs.

Ne pas laver les oeufs

Mais attention : si vous lavez les œufs pour enlever la saleté ou les petites plumes de la coquille, vous endommagerez également la protection naturelle fournie par la cuticule. Après avoir lavé les œufs, il est impératif de les mettre au réfrigérateur.

La cuticule/cuticule (15) est toujours à l’extérieur de la coquille calcaire (1) (Image : Horst Frank, CC BY-SA 3.0)

Si vous vous demandez, lors de vos achats, si les œufs bénéficient même de cette protection : généralement oui, car seuls les œufs non lavés sont vendus en Allemagne (contrairement aux États-Unis). La seule question est de savoir quand les œufs ont été pondus, c’est-à-dire combien de temps durera la protection.

Combien de temps les œufs se conservent-ils au réfrigérateur ?

oeufs crus : 3-4 semaines à 10-12 degrés

oeufs crus : 4-6 semaines à 2-6 degrés

œufs durs : 2 semaines à 2-6 degrés

Les 4 semaines de stockage jusqu’à 12 degrés correspondent exactement à l’intervalle entre la ponte et la date de péremption. Si vous comptez 28 jours à partir de cette date, vous saurez quand les œufs ont été pondus.

La durée de conservation des œufs dépend de l’endroit où vous les stockez – de préférence au réfrigérateur (Image : Leilani Angel/Unsplash)

Même si la date de péremption est atteinte et dépassée, vous pouvez toujours utiliser des œufs crus – mais uniquement pour les plats dans lesquels l’œuf est complètement chauffé. 70 degrés doivent être maintenus pendant au moins 2 minutes.

Une fois qu’un œuf a été refroidi, il doit être laissé au réfrigérateur car de la condensation pourrait se former sur la coquille de l’œuf lorsqu’il est chauffé. Les germes peuvent se multiplier dans l’humidité et finir par vaincre la protection naturelle de l’œuf.

Ne mettez pas les œufs durs que vous prévoyez de conserver au réfrigérateur. Cela peut provoquer de petites fissures qui permettent aux germes de pénétrer dans l’œuf. Ne vous inquiétez pas, cela n’arrivera pas immédiatement, mais cela raccourcira la date de péremption.

Où sont les œufs dans le frigo ?

Un nouveau réfrigérateur comprend généralement un plateau à œufs. Cependant, ce bol ne doit pas être rangé dans la porte du réfrigérateur, même s’il s’intègre parfaitement dans les compartiments qui s’y trouvent. Tout comme une boîte de 6 ou 10 œufs.

La raison en est l’ouverture constante de la porte du réfrigérateur. Les œufs sont alors exposés à des fluctuations de température inutiles, ce qui peut raccourcir leur durée de conservation.

Les œufs doivent être conservés au réfrigérateur, mais de préférence pas dans la porte (Image : Peter Giesecke)

Revoyez les températures du réfrigérateur (section précédente) : Les œufs se conserveront plus longtemps s’ils sont en bas, directement sur la clayette en verre plutôt qu’en haut de la porte du réfrigérateur. Je devais d’abord m’y habituer.

Si la boîte ou le plateau d’œufs se trouve sur la clayette en verre du réfrigérateur, assurez-vous que les œufs sont éloignés des autres aliments dans le réfrigérateur qui pourraient transférer leurs odeurs aux œufs. Assurez-vous également qu’ils ne touchent pas d’autres aliments pour éviter la transmission de germes comme la salmonelle.

Comment conserver les œufs ?

Placez les œufs pointe vers le bas dans le plateau ou le carton. De cette façon, la bulle d’air dans l’œuf est sur le dessus. Si la chambre à air se trouvait au fond, l’air pourrait monter et détacher la membrane protectrice de l’œuf, facilitant ainsi la pénétration des germes.

Étant donné que des germes peuvent se trouver dans la boîte à œufs, de nombreuses personnes remballent les œufs dans le plateau à œufs. Vous devez les laver après utilisation. Par conséquent, n’utilisez pas les cartons d’œufs une seconde fois.

Hors de la boîte en carton et dans le plateau en plastique (Image : Estudio Gourmet/Unsplash)

Si vous choisissez d’utiliser une boîte à œufs en plastique à la place, laissez le couvercle ouvert pour éviter la formation de condensation à l’intérieur. La boîte stable est principalement destinée au transport sûr des œufs.

Conclusion : les œufs appartiennent au réfrigérateur

Les œufs sont savoureux mais sensibles. Les germes peuvent y pénétrer et s’y multiplier. Cependant, il n’y a aucune raison de paniquer. Si un œuf a mal tourné, vous pouvez le voir par sa couleur et son odeur.

Plus tôt les œufs sont mis au réfrigérateur et plus ils y sont stockés au frais, plus ils se conserveront longtemps. Ils reposent mieux dans le compartiment au-dessus de la plaque de verre que dans la porte du réfrigérateur, mieux sur le dessus que sur le côté rond, dans le bol en plastique mieux que dans la boîte à œufs.

Image en vedette : tengyart/Unsplash